Fedez e Chiara Ferragni, scene di gelosia su Instagram/ Da Dua Lipa all’ex fidanzato, poi la gaffe in diretta

Ventisei mila persone collegate su Instagram per seguire la diretta di Fedez dalle Maldive. Una diretta che nasce dal desiderio del rapper parlare del nuovo brano, uscito proprio oggi, ma che invece finisce in una chiacchierata con i fan insieme alla moglie Chiara Ferragni. I fan sono curiosi di sapere se sia in arrivo un altro bebè, cosa che la coppia nega e sulla quale non si sbilancia più di tanto; alla Ferragni viene poi chiesto se abbia delle canzoni di Fedez preferite, e lei ammette “Si, Record”, facendo riferimento ad un brano del nuovo cd. Non manca una battuta sulle Maldive, che la Ferragni spiega di aver già visto ma non in compagnia di Fedez, bensì con il suo precedente fidanzato. “Questo posto qui è più bello però” chiarisce però Chiara, mentre Fedez tiene a sottolineare che “Anche questo fidanzato, anzi marito, è più bello!”.

DUA LIPA SCATENA LA GELOSIA DI CHIARA FERRAGNI

La piccola scenata di gelosia di Fedez è però seguita da quella di Chiara Ferragni quando si tocca l’argomento “Dua Lipa”. Fedez, infatti, parla di duetto con una star internazionale nel suo nuovo disco ma nega si tratti della Lipa, anche se chiarisce “Lei mi ha promesso che lo faremo, anche se non quest’anno perché mi ha detto che non può… magari il prossimo, speriamo”. Da qui, inevitabili le battute sulla bellezza della cantante, che Fedez conferma scatenando la gelosia, non tanto velata, della Ferragni. “Vabbè è vero… è una fi*a!” ammette poi l’influencer. E non manca una gaffe di Fedez che lascia momentaneamente la postazione per tornare in camera ma, anche da lontano, si sente il rutto del rapper che lascia la Ferragni, rimasta in attesa davanti allo schermo, senza parole.

