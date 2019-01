Francesca Reggiani a Vieni da me/ “Cristina D’Avena? Cattiva. Rosanna Cancellieri è stata la mia insegnante”

Francesca Reggiani, ospite di Caterina Balivo, dopo Leo Gullotta, si apre davanti alle telecamere di Vieni da me. L’attrice comica, tuttavia, non parla della sua vita privata, ma commenta alcuni personaggi famosi che ha incontrato nel corso della sua carriera durante l’intervista con le emoticons. Si parte da Cristina D’Avena che la Reggina considera “un po’ cattivella”. Il motivo? “Intanto tanto di cappello alla signora D’Avena perché quando si riesce a stare sulla cresta dell’onda per tanti anni, tanto di cappello. Dico cattivella perché, nella mia imitazione, noi mettevamo in luce il meccanismo a rendere sensibili il pubblico del bambino a comprare tutto il merchandising e quindi la mia emoticon per la D’Avena è cattivella”, spiega la Reggiani. Si passa a Rosanna Cancellieri: “lei è stata la mia insegnante al liceo. Credo insegnasse storia e filosofia quindi quando l’ho vista in televisione mi sono molto sbalordita. Era molto divertente la sua capigliatura e il personaggio quindi per me, l’emoticon adatta a lei è divertente”, spiega la Reggiani.

FRANCESCA REGGIANI: “VIRGINIA RAFFAELE? BRAVISSIMA”

Tra i tanti personaggi che ha incrociato negli anni c’è anche Virginia Raffaele che ha riportato in tv le imitazioni di alcuni personaggi già imitati da Francesca Reggiani come Sabrina Ferilli. “Lei è un mostro di bravura, abbiamo semplicemente fatto gli stessi personaggi“, dice. Dopo aver visto l’imitazione di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo, una delle più riuscite di Virginia Raffaele, Francesca Reggiani ha solo applausi per lei: “bravissima, le imitazioni che fa Virginia sono tutte belle, ma questa è un vero gol”, commenta la Reggiani che promuove a pieni voti la Raffaele. Nonostante Caterina Balivo abbia provato a strapparle un commento negativo sulle colleghe, dunque, Francesca Reggiani ha solo parole positive per la Raffaele così come per Maria De Filippi che definisce la numero uno della televisione italiana.

