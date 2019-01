Francesco Monte e Giulia Salemi / Idillio d’amore sui social ma i fan sospettano: “Lui è diverso quando…”

“E chi ha detto che le favole non esistono?”: sono queste le parole che Giulia Salemi affianca ad un bellissimo scatto che la vede al mare, insieme a Francesco Monte. I due si baciano con amore, in uno scatto che ha raccolto oltre 160 mila like e migliaia di commenti da parte dei tantissimi fan della coppia. Un vero e proprio idillio d’amore quello che la coppia sta vivendo in questi giorni che seguono la loro bella ma tormentata conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha raggiunto Francesco a Taranto e qui, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha portato la sua fidanzata al mare. Un’uscita romantica, che è stata prontamente mostrata ai tanti fan attraverso una serie di Instagram stories oltre che di foto. Testimonianze di un sentimento che continua a crescere.

SOSPETTI SU FRANCESCO MONTE

Gesti dolci non mancano anche da parte di Francesco Monte. I giorni trascorsi fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno confermato che la loro non era una “recita”, come tanti hanno pensato. Su Instagram, Francesco condivide foto di Giulia Salemi che riposa, chiamandola “Topolina” e i commenti entusiasti dei fan dei Fralemi non mancano. Anche se c’è chi trova un’incoerenza nei comportamenti di Francesco che, nei momenti in cui sa di essere ripreso, sarebbe dolce e carino con Giulia ma, quando è ripreso senza saperlo, sarebbe con lei “freddo e distaccato”. Monte ha però chiarito che la verità sta nei suoi occhi e in quelli si vede chiaramente il suo forte sentimento per Giulia. Solo il futuro potrà dargli ragione.

