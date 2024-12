Giulia Salemi in lacrime a Verissimo: chiede aiuto a Silvia Toffanin e fa un appello alla mamma Fariba Tehrani

È un periodo magico per Silvia Toffanin che presto diventerà mamma per la prima volta, manca poco per il parto e, come ha rivelato lei stessa, ‘ogni giorno è quello buono’. Durante la chiacchierata ha rivelato che lei e Pierpaolo Pretelli non hanno ancora scelto il nome del figlio, sono ancora indecisi. Tuttavia, oltre a parlare di questo magico momento, l’influencer ha ripercorso la sua infanzia e adolescenza parlando anche del rapporto con i genitori. Con papà Mario, dopo un’adolescenza turbolenta, solo di recente hanno riallacciato i rapporti, mentre con la madre il rapporto è ancora turbolento e complesso e per questo Giulia Salemi ha chiesto aiuto a Silvia Toffanin, facendo un appello per la mamma Fariba Tehrani.

Genitori Giulia Salemi, chi sono Fariba Tehrani e Mario Salemi/ “Separazione vissuta male”

Nel dettaglio, Giulia Salemi ha rivelato che la mamma Fariba Tehrani non sarà con loro per Natale perché hanno avuto un piccolo litigio: “Abbiamo avuto una discussione, io poi mi pento, le chiedo scusa ma lei tiene il broncio” e per questo l’influencer ha chiesto aiuto a Silvia Toffanin: “Silvia per favore diglielo te che deve venire almeno qualche giorno a Natale a casa.“ La conduttrice di Verissimo un po’ spaesata ha accettato l’incarico: “Fariba non puoi non andare, è il primo Natale di tua figlia da mamma, non puoi mancare”, per poi aggiungere che la madre le ha scritto una toccante lettera dunque quasi sicuramente a Natale sarà con lei.

Chi è Giulia Salemi, oggi a Verissimo / Quando partorisce? "Sono impaurita ma ho un super papà accanto"

Verissimo, la lettera di Fariba Teherani a Giulia Salemi: “Non sarai una mamma perfetta, come me”

Nonostante il litigio con la figlia, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani le ha scritto una toccante lettera: “Giulietta mia, non ti aspettavi questo messaggio, vero? Quando aspettavo te, che eri 5 kg, la situazione circostante non era facile, ma quando sei nata mi sono sentita la donna più fortunata” e poi ha concluso: “Non sarai una mamma perfetta, come non lo sono stata io, lo farai arrabbiare, ma sono sicura che farai sempre il tuo meglio.” L’influencer ha poi concluso l’argomento rivelando che con la madre ha un rapporto conflittuale e viscerale, è una donna tosta e forte molto presente nella sua vita che ha affrontato problemi e situazioni non facili che l’hanno indurita.