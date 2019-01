Gabriel Garko accusato da un fan/ “E’ un grande maleducato!”: Eva Grimaldi interviene e difende l’ex

Gabriel Garko ha “litigato” online con un suo estimatore. Cosa è successo tra l’attore torinese e il suo fan? L’uomo ha puntato il dito contro l’ex di Eva Grimaldi, accusandolo di essere un maleducato dopo essersi visto rifiutare una fotografia insieme. A quanto pare, Garko si trovava in vacanza quando gli è stato chiesto uno scatto pubblico (ma lui sostiene fosse stato fatto di nascosto). “Bellissimo, e dal vivo lo è ancora di più, ma è anche un gran maleducato. Non si presta a fare le foto con quanti seguono tutti i suoi film. A mia madre ha fatto segno col dito e ad altre ragazze ha detto che era in vacanza”, questo il commento che ha scatenato la replica immediata da parte del protagonista di numerose fiction televisive. “Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto. Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede non è obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il ‘momento’”.

Gabriel Garko attaccato da un fan, Eva Grimaldi difende il suo ex

Gabriel Garko, dopo essere stato giudicato maleducato da un fan, ha deciso di replicare alle accuse, raccontando la sua verità. Secondo l’attore, non avrebbe negato alcuna foto a nessuno. Invece il fan in questione, lo avrebbe fotografato di nascosto, nonostante lui fosse in vacanza e in una situazione ben lontana dalle luci della ribalta. Dopo la sua risposta però, è arrivato un altro utente che pare avere ricevuto un trattamento simile al primo: “Gabriel ha scelto di alloggiare nella zona dell’isola con la più alta concentrazione di italiani, quindi doveva immaginare che la sua privacy non sarebbe stata tutelata. Io sono riuscita a fare un selfie ma che evidentemente non ha gradito”. Anche per questo utente, replica immediata: “Foto che stava facendo di nascosto. Se aveste avuto il buon gusto e l’educazione di chiedere, l’avrei sicuramente fatta”. A difendere Garko così come riporta FanPage, ci ha pensato proprio la sua ex Eva Grimaldi che ha commentato: “Non è piacevole per nessuno essere fotografati di nascosto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA