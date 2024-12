https://www.ilsussidiario.net/news/il-coming-out-di-gabriel-garko-30-mila-euro-di-cachet-al-grande-fratello-vip/2356947/Gabriel Garko è l’ex compagno di Eva Grimaldi, attrice che sarà ospite nelle prossime ore nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, in onda mercoledi 11 Dicembre 2024. La loro storia ha fatto molto discutere negli anni e sono arrivati vari clamorosi retroscena, ma prima di tutto andiamo a vedere chi è e cosa fa l’attore Gabriel Garko.

Gabriel Garko nasce a Torino il 12 Luglio 1972 ed ha ora 52 anni. Il suo vero nome è Dario Gabriel Oliviero e della sua vita privata sappiamo che Gabriel è il terzo di quattro figli, ha tre sorelle e il suo cognome è ispirato a un soprannome dato al tempo a sua madre. Per anni Gabriel Garko è stato un sex simbol accostato a diverse delle donne più belle al mondo.

L’uomo è stato per anni fidanzato con Eva Grimaldi ma successivamente è stato svelato che la loro coppia è stata praticamente costruita per i media. Eva Grimaldi raccontò a Chi qualche tempo fa: “La nostra storia è stata creata a tavolino 14 anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io lo proteggevo”, ma i rapporti tra i due sono stati sempre piuttosto buoni.

Gabriel Garko e il bel rapporto con Eva Grimaldi

Nonostante in fin dei conti non ci sia mai stata una vera storia d’amore con Gabriel Garko i due hanno un grande legame come dimostra anche il fatto che Gabriel è stato il testimone della donna al suo matrimonio. E parlando ancora del rapporto che li lega la stessa Eva ha sottolineato senza alcuna remora:

“C’è un amore profondo che ci lega ancora oggi e che va al di là della sfera fisica”, lei ha proseguito smentendo ogni scettico e chiarendo: “Sinceramente lo avrei anche sposato e ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv? Beh, sono solo il risultato di una vita fatta con tante sofferenze represse”, ha ammesso la donna sottolineando quanto abbia avuto difficoltà l’uomo a riconoscere il suo Coming Out.

Per anni Gabriel Garko è stato accostato a belle donne ma solo in tempi recenti l’uomo ha fatto Coming Out durante un’intervista a Verissimo: “Io e Riccardo vivevamo insieme ma era una situazione falsa e quando finiva la serata lui faceva finta di andare via e poi restava” ha raccontato l’uomo riguarda una storia durata oltre 11 anni. Al momento pare che Gabriel Garko sia fidanzato ma nessuno conosce l’identità del suo compagno.