CLAUDIA MORI, MOGLIE DI ADRIANO CELENTANO/ 54 anni d’amore per “la coppia più bella del mondo”

La coppia storica formata da Adriano Celentano e Claudia Mori rappresenta, a tutti gli effetti, la coppia più bella del mondo. L’amore è sbocciato sul set di “Uno strano tipo”, film del 1963 girato ad Amalfi. Celentano per lei decide di lasciare la fidanzata di allora, Milena Cantù, mentre lei abbonderà il cinema per stare accanto a quello che sarà l’amore di una vita. Dal loro amore sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Il 14 luglio del 1964 il cantante Adriano Celentano sposava Claudia Mori mentre nel 2014 hanno festeggiato i cinquant’anni di vita insieme. Oggi, a 80 anni lui, 74 anni lei, con il loro amore e la loro musica ha accompagnato mezzo secolo di storia del nostro Paese. Celentano, nonostante il tempo che passa, resta un personaggio che si adatta ai continui cambiamenti attraverso le canzoni.

54 ANNI D’AMORE TRA GRANDI SUCCESSI

Proprio parlando di canzoni, lo scorso mese di giugno, il brano Azzurro ha festeggiato i cinquant’anni dal successo avvenuto nel 1968. Ritornando alla storia con Claudia Mori, il 14 luglio saranno esattamente 54 gli anni trascorsi insieme. Claudia Mori è stata un vero e proprio pilastro nel successo del marito con un ruolo di grande rilievo nel Clan Celentano. Esempio lampante è la conduzione del programma Fantastico presentato dal marito nel 1987, il supporto della Mori è stato infatti fondamentale per Celentano. La splendida coppia, nel 1982, è stata protagonista di un brano ancora oggi di successo: Non succederà più. Emblematica, infine, una dichiarazione rilasciata da Claudia Mori in un’intervista recente: “Ho chiesto a Dio di farmi morire prima di Adriano, non riesco a pensare al dolore che proverei”. Una frase che racchiude l’amore immenso per Celentano.

