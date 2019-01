Giacomo Celentano, figlio di Adriano/ “Gesù ha curato la mia anima e la mia malattia” (C’è Celentano)

Giacomo Celentano, figlio del più celebre Adriano, è un cantante, produttore e scrittore italiano. Dopo una lunga parentesi nel mondo dello spettacolo e della musica, ha iniziato a comporre testi d’ispirazione cristiana e successivamente, grazie al contributo di Radio Maria, è entrato in contatto con Roberto Bignoli e Mario Ferrara, rispettivamente cantautore cristiano ed arrangiatore-compositore. Negli anni novanta ha lavorato come conduttore radiofonico per Radio Rai2, ma non ha rinunciato a comporre i suoi brani di natura cristiana e a partecipare come interprete in una serie di manifestazioni religiose. Nel 2002 h partecipato al Festival di Sanremo nella sezione dedicata ai giovani con il brano You and me e successivamente ha collaborato, in qualità di autore, alla scrittura di alcuni format televisivi (Holy Rock Café, Giovani Poeti e Dal Giorno Alla Notte) acquistati dalla Rai. Volto di Music Farm nel 2005, tre anni dopo ha dato il via alla collaborazione con Ballandi Entertainmet S. p. A,, dove ha lavorato alla produzione di programmi come Ballando con le stelle, Ti lascio una canzone 3 e Da nord a sud.

GIACOMO CELENTANO, “GESÙ MI È RIMASTO ACCANTO NEL MOMENTO PEGGIORE”

In un brano tratto dal suo libro dal titolo “La luce oltre il buio”, Giacomo Celentano ha raccontato il suo incontro con la fede. La sua testimonianza ha inizio, in particolare, in uno dei momenti più bui della sua vita, quando, a causa di un brutto periodo, ha perso il lavoro, gli amici e tutto ciò che fino a quel momento era riuscito a costruire. Ecco la sua testimonianza: “Gesù venne a cercarmi nel momento più cupo di confusione e di smarrimento – racconta nel suo libro il figlio di Adriano Celentano – nei miei sette anni di oscurità venne da me e restò con me per tutto il tempo della malattia e della solitudine, non mi abbandonò mai”. Inoltre, continua il terzogenito del noto molleggiato, “nel momento peggiore, quando persi davvero tutto, il lavoro, la stima di me stesso, gli amici Gesù non fuggì: ebbe invece compassione delle mie ferite e si prese cura della mia anima”.

“GESÙ MI HA GUARITO”

Giacomo Celentano ha paragonato la sua riscoperta della fede alla parabola della pecorella smarrita, così come rivela in uno dei capitoli più interessanti del suo libro. “La parabola della pecorella smarrita mi è cara perché la storia del mio incontro con Gesù. Egli venne a cercarmi per risollevarmi dalle miserie fisiche e spirituali attraverso Katia (la donna che ha sposato), poi continuò a occuparsi di me attraverso la famiglia di mia moglie e del bravo medico che mi curò”. Il figlio di Adriano Celentano ha inoltre confermato di aver visto la mano di Dio nelle persone che si sono prese cura di lui e che gli sono state state vicine, ma ha confermato inoltre di essere stato “guarito” grazie alla “sua sollecitudine e dedizione”. È così’ che Gesù l’ha ricondotto “al suo ovile, alla chiesa”, così come fa il buon pastore che ritrova la sua pecorella smarrita, la nutre e la riporta a casa.



