Chi sono Giacomo e Rosalinda, fratelli Rosita Celentano?/ Vita difficile e rimpianti

Chi è Giacomo Celentano?

Rosita Celentano, domenica 9 giugno, sarà ospite a “Verissimo-Le Storie” insieme alla cugina Alessandra. Rosita, figlia del celebre cantante Adriano Celentano, seppur consideri la cugina Alessandra un po’ come una sorella acquisita, in realtà ha già due fratelli biologici: Giacomo e Rosalinda.

Rosalinda e Giacomo, fratelli di Rosita Celentano/ Fra il cinema e la musica, una vita nello spettacolo

Tra i fratelli Rosita Celentano è la maggiore, nonostante la differenza anagrafica tra i tre sia davvero poca, Giacomo è il secondogenito ed è nato nel 1966 mentre Rosalinda è nata nel 1968. Tra i tre fratelli di Rosita Celentano, quello più riservato è indubbiamente Giacomo, nonostante faccia parte, come tutta la sua famiglia, del mondo dello spettacolo. A soli 23 anni Giacomo ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come cantautore al suo primo album “Dentro il bosco”, negli anni però, nonostante una partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria giovani, con il brano “You and me”, Giacomo capisce che il canto è la sua grande passione ma forse non potrà essere il suo lavoro e quindi fa più esperimenti lavorativi, dal commesso al consulente musicale, fino a collaborare con il giornale satirico “Il cartone” e poi con Radio Maria scrivendo brani religiosi, e in fine si afferma come autore televisivo.

Chi è Rosalinda Celentano? Sia lei che il fratello hanno un passato tormentato

La vita di Giacomo Celentano è stata molto frenetica, dopo i vari progetti lavorativi, ha sofferto di depressione, poi nel 2002 si è sposato con Katia Cristiano, è diventato padre e ha deciso di allontanarsi dai riflettori. La sorella Rosalinda ha avuto una vita altrettanto movimentata, si è affermata come attrice e cantante, nel 1990 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “L’età dell’oro”, l’anno dopo vince il disco verde al Festivalbar e poi si afferma nel mondo del cinema con il film “Paz”, vincendo il Globo d’oro.

Tra i fratelli di Rosita Celentano, l’attrice ha avuto un grande successo soprattutto dopo aver preso parte al film “La passione di cristo” ma il suo nome è stato spesso sui giornali di gossip soprattutto per la sua vita sentimentale. Rosalinda ha scoperto di essere lesbica quando era molto piccola, a quel tempo la madre non la prese bene e le disse: “Piuttosto che una figlia lesbica, meglio una stanza vuota”, parole che la madre oggi rimpiange, lei stessa ha dichiarato alla stampa: “Recentemente, d’accordo con Adriano, ho deciso di parlarle apertamente, dicendole che per noi non sarebbe cambiato nulla sapendo dei suoi orientamenti sessuali, perché la nostra felicità è direttamente legata alla sua. Vorrei solo averlo fatto prima“. Gli amori più importanti per Rosalinda sono state l’ex fidanzata Simona Borioni e l’attrice Monica Bellucci, con cui però c’è stato solo un bacio.











