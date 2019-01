Rami Malek e Lucy Boynton stanno insieme/ I protagonisti di Bohemian Rapsody innamorati anche nella vita reale

Non è più cosa tanto rara che due attori, che interpretano due innamorati in un film, poi si innamorino anche nella vita reale. È quanto accaduto anche a Rami Malek e Lucy Boynton, i due protagonisti di “Bohemian Rapsody“, pellicola che ripercorre la vita e il successo di Freddie Mercury. “Sei stata la mia alleata, la mia confidente, il mio amore. Grazie“, ha ammesso Malek, l’attore che ha interpretato proprio Freddie Mercury nel biopic, rivolgendosi alla compagna Lucy Boynton. Ma proprio la Boynton è l’attrice che nel film ricopre il ruolo di Mary Austin, la donna che per tutta la vita è stata al fianco del cantante, come compagna prima e come amica poi, visto che l’artista alla fine comprese di essere bisessuale. Così come nel film, anche nella vita reale Rami Malek e Lucy Boynton si sono innamorati.

Bohemian Rapsody: Rami Malek conquista successo (e amore)

Si tratta di una storia che ha colpito i presenti al gala di venerdì al Palm Springs International Film Festival. È proprio durante questa serata speciale che Rami Malek ha confermato la sua relazione con Lucy Boynton, ringraziandola pubblicamente e aggiungendo: “Sono davvero onorato di essere qui questa sera. È un privilegio per me. Lo apprezzo molto”. Un film, Bohemian Rapsody, che ha quindi dato veramente tanto a Malek. Oltre a consacrarlo come tra gli attori più talentuosi attualmente presenti nel cinema, Malek può vantare un grandissimo successo, visto che la pellicola sta battendo ogni record previsto. Ma, la cosa più importante che questo film gli ha donato, è sicuramente l’amore.

