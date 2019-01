Elisa Isoardi, “Scoperto un tumore in diretta tv”/ Il racconto della conduttrice fa rabbrividire

Elisa Isoardi ha confessato di aver scoperto di avere un tumore in diretta tv. L’ex compagna di Matteo Salvini in una lunga intervista a Di Più ha svelato tutti i particolari di un polipo alle corde vocali che l’ha costretta a un’operazione chirurgica l’anno passato. Durante una diretta a Uno Mattina un otorinolaringoiatra ha svelato tutti i sintomi del tumore alle corde vocali, facendole capire che c’era da preoccuparsi perché li aveva accusati tutti. Da questa segnalazione è arrivata una visita specialistica e l’obbligo a sottoporsi a un intervento subito. La diagnosi era evidente e costringeva la donna a dover intervenire in fretta per evitare ulteriori complicazioni. La massa tumorale per fortuna era risultata essere benigna ed è stata asportata con grande tranquillità in un’operazione con anestesia totale. La rieducazione post intervento è stata piuttosto complicata visto che la donna non ha parlato per una settimana ed è stata costretta a fare degli esercizi di logopedia a cui ancora oggi si sottopone.

Elisa Isoardi, “Scoperto un tumore in diretta tv”: la fine della storia con Matteo Salvini

Elisa Isoardi ha vissuto un 2018 complicato. Non solo si è dovuta confrontare con un tumore alle corde vocali scoperto in diretta tv, ma ha dovuto accusare anche le difficoltà di un rapporto in crisi. La donna infatti ha rotto con il Premier Matteo Salvini dopo una storia lunga quattro anni. I due sono stati per anni una coppia molto affiata e mai troppo coinvolti dalla scena pubblica, tenendo i loro affetti nel privato. Nonostante questo la storia è terminata con grande dispiacere di entrambi e i motivi celati ovviamente dalla privacy. Nella nuova stagione televisiva Elisa Isoardi si è trovata a dover gestire la difficile successione di Antonella Clerici tra i fornelli de La Prova del cuoco, esame superato a metà. Perché se si è dimostrata totalmente all’altezza i risultati non sono stati in linea con quanto visto nelle stagioni precedenti quando c’era alla guida la padrona di casa. Sicuramente il salto di qualità è comunque arrivato nella professione, per l’amore vedremo cosa le riserverà il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA