Elisa Isoardi fa una confessione scioccante: “Mi torturo di critiche, troppo severa con me stessa”

Si è raccontata a cuore aperto Elisa Isoardi, conduttrice Rai al timone di Linea Verde Life, al magazine Gente. Innanzitutto ha rivelato di essere molto severe con se stessa, forse fin troppo: “Sono severissima con me stessa, puntigliosa e secchiona, mi torturo di critiche, dovrei lasciarmi più in pace. Devo avere sempre tutto sotto controllo, eppure mi sono accorta che le cose più belle sono accadute quando sono più serena e mi lascio andare. Forse dovrei iniziare ad allentare la presa…”.

Elisa Isoardi confessa: "Ho rifiutato un programma su Rai2: ecco quale e perché"/ Retroscena clamoroso

E poi ha confessato che il suo corpo, superati i 40 anni è cambiato, si è trasformato rispetto a com’era quando aveva solo vent’anni ma non è un suo problema anzi si vede meglio adesso, più formosa, armoniosa e femminile: “Da ragazza ero timidissima, magrissima, la vita mi ha fatta sbocciare. E anche se dalla taglia 40 dei 20 anni sono passata a una 44 mi vado bene lo stesso. Ero una bellezza acerba, comunicavo meno. Ora penso di essere più interessante, armoniosa”

Elisa Isoardi: "Dico no a marito e figli/ "Diventare madre sarebbe un atto egoistico perché..."

Elisa Isoardi si confessa a cuore aperto: “Non ho un fidanzato e non penso ai figli”

Si sbilanciata molto sulla sua vita privata e sentimentale Elisa Isoardi in un’intervista concessa al magazine Gente. Innanzitutto ha rivelato di essere single e di non avere un fidanzato ed è tornata a parlare della sua lunga storia d’amore con l’attuale ministro Matteo Salvini: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare.” Insomma, non ha più trovato la persona giusta con cui costruire una famiglia con dei figli, figli a cui non pensa e non crede che siano necessari nella vita di una donna: “Secondo mia madre io non farò mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro. Invece mio padre a volte mi chiede come mai non gli presento qualcuno. Di mentalità è antico, per lui non sono single, sono proprio zitella. Ma che ci posso fare? La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia.”

Elisa Isoardi, perché è andata in clinica?/ Fan in pensiero per lei "ma è solo un piccolo check"

La conduttrice, tuttavia, che nella stessa intervista ha rivelato di aver rifiutato un programma su Rai2 non ha smesso di credere nell’amore per tutta la vita, ha molti corteggiatori ma lei con il tempo è diventata molto più selettiva: “Solo uomini completi, risolti, che non entrano in competizione. E questo mix è difficile da trovare. Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto” E poi ha aggiunto: “Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare.”