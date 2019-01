Alda D’Eusanio/ Indovina l’età, quando è nata e quanti anni ha la conduttrice (Guess my age)

Alda D’Eusanio, protagonista nei principali salotti televisivi, questa sera sbarcherà su Tv8 per partecipare, in qualità di concorrente vip, al gioco a premi preserale condotto da Enrico Papi. A Guess My Age, in particolare, la nota conduttrice dovrà affiancare il concorrente della serata, affrontando insieme a lui tutte le sfide, alla scoperta dell’anno di nascita di sette misteriosi protagonisti. Ci saranno come sempre gli indizi e una serie di personaggi ignoti pronti a mettersi in gioco, ma il montepremi di 100 mila euro messo a disposizione dal format è destinato a dimezzarsi drasticamente a ogni tentativo errato. Come se la caverà la nota opinionista nei panni della concorrente? Per scoprirlo, non resta che seguire l’appuntamento in onda questa sera in onda come sempre a partire dalle 20.30.

ALDA D’EUSANIO, BOTTA E RISPOSTA AL VETRIOLO CON FABRIZIO CORONA

L’ira di Alda D’Eusanio nei confronti di Fabrizio Corona non si è ancora placata: i due nei mesi scorsi sono stati infatti i protagonisti di un accesissimo botta e risposta in diretta tv. Ma veniamo ai fatti. Era lo scorso maggio e la conduttrice, ospite di Stasera Italia, ha criticato in maniera molto aspra la condotta dell’ex re dei paparazzi. Corona, che proprio in quel momento stava seguendo il programma, ha deciso di intervenire in diretta televisiva e, tra accuse e botta e risposta, il pubblico ha potuto assistere a uno dei peggiori siparietti trash della storia della tv. La ferita, però, sembrerebbe essere per la D’Eusanio ancora aperta, dal momento che l’opinionista, ospite questa volta su Rai 1 del programma Vieni da me, ha deciso di tornare sull’argomento e togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa. In particolare, l’opinionista ha chiesto al pubblico di smettere di seguire l’ex di Nina Moric, considerato un cattivo esempio soprattutto per i più giovani.

“FABRIZIO CORONA? È USCITO FUORI COSÌ”

Nell’analizzare nuovamente la figura di Fabrizio Corona, Alda D’Eusanio ha rispolverato i suoi ricordi sulla sua famiglia di origine: “Conoscevo suo padre e suo zio, proviene da una bella famiglia, di grandi giornalisti dalla grande onestà sia intellettuale sia culturale, grandi lavoratori, l’educazione la dai con l’esempio non solo con le parole”, ha ricordato la nota conduttrice. “La sua famiglia è benestante, appartiene alla borghesia milanese, la mamma è una bella donna che si è dedicata alla famiglia”, ha proseguito poi la D’Eusanio, che tuttavia, proprio in virtù del buon nome della famiglia Corona, ha partorito il suo affondo finale “lui è uscito fuori così”. “Agli italiani – ha proseguito poi l’opinionista – dico di smettere di seguire un personaggio del genere perché non è un esempio né per i giovani né per nessuno. Ogni volta che lo seguite per lui sono soldi”.



