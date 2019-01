Jim Carrey e Ginger Gonzaga fidanzati/ Dopo il suicidio dell’ex fidanzata Cathriona White, l’attore ci riprova

Jim Carrey ritrova il sorriso e l’amore sul set della nuova comedy Kidding – Il Fantastico Mondo di Mr Pickles. L’amato attore che ha prestato il volto al film cult The Musk, non ha passato un bel periodo almeno per quel che riguarda i sentimenti a cominciare proprio dalla sua storia naufragata con Cathriona White, la donna che poi si è suicidata. All’epoca dei fatti, nell’autunno del 2017, gli investigatori hanno trovato sul pc della White una lettera destinata a Jim Carrey in cui si parlava di abusi, violenze, droga e prostituzione ed è per questo che l’attore ha dovuto affrontare un processo per le accuse di violazione delle leggi sullo spaccio di droga e di omissione di soccorso in merito al suicidio della sua ex fidanzata. Tutto è finito bene per lui nonostante i dubbi e i pettegolezzi e mentre la sua carriera è andata avanti ripartendo proprio dalla mini serie andata in onda in Italia, su Sky, nelle scorse settimane, l’attore ha messo in fila la fine delle sue relazioni con Renee Zellweger e Jenny McCarthy.

CHI E’ GINGER GONZAGA

A restituirgli il sorriso è stata proprio la collega di set di Kidding – Il Fantastico Mondo Di Mr Pickles, ovvero Ginger Gonzaga. Proprio ieri sera i due hanno fatto la loro uscita ufficiale in versione coppia non prima che il portavoce dell’attore rivelasse la notizia prima dei Golden Globe 2019. I due si sono amati sullo schermo ma anche nella vita reale visto che proprio il personaggio della serie, Jeff, sembra essere molto vicino a Carrey. Ma chi è esattamente Ginger Gonzaga? L’attrice, scrittrice e regista di 34 anni è originaria della Pennsylvania, Stati Uniti, e ha studiato Scienze politiche e Relazioni internazionali per poi seguire un corso di recitazione presso The Groundings e Second City Theatres. Di fatto è lei la prima relazione “ufficiale” dopo la morte della White e sembra che i due stiano insieme ormai da mesi.

