Francesco Chiofalo e il tumore al cervello / Ultimo video prima dell’operazione: “È domani, ho tanta paura”

“Eccomi qua, domani mi tocca.”. Esordisce così Francesco Chiofalo in quelle che sono le sue ultime Instagram Stories prima della delicata operazione di domani. Solo pochi giorni fa, il ragazzo che abbiamo conosciuto grazie alla trasmissione Temptation Island, ha scoperto di avere un tumore al cervello e di doversi sottoporre ad un’operazione molto complessa, che avrà la durata di circa 18 ore. E, a questa operazione, manca ormai molto poco. Domani Francesco combatterà per la sua vita in quello che sarà forse il momento più difficile di tutti. Prima, però, di tutto ciò, Chiofalo ha voluto fare delle stories su Instagram per salutare e ringraziare tutti i fan che, fino ad oggi, gli hanno dimostrato grande affetto e sostegno. In un misto di commozione, preoccupazione e tensione, Francesco svela ai tanti follower le sue sensazioni.

FRANCESCO CHIOFALO SI OPERA: “MAI AVUTA COSI’ TANTA PAURA”

“Era un po’ che non mi facevo vedere in video eh? – continua Francesco Chiofalo su Instagram – Non ho voglia di aggiungere altro. Domani mi opererò, spero che questa non sia l’ultima volta che vedrete il mio faccione nelle ig story.” ammette l’ex tentatore, visibilmente in ansia per quanto lo attende domani. Francesco continua e si confessa senza filtri a tutti i suoi fan: “Spero magari di rivedere questo video un domani e riderci sopra come un vecchio ricordo. Non voglio dilungarmi, fare il patetico o scenate del genere. Voglio semplicemente dirvi che vi ringrazio per l’affetto che mi avete dato, per me è stato importantissimo.” E con grande sincerità, conclude: “Mi sto a ca*à sotto, non ho mai avuto così tanta paura in vita mia”. Chiude così le sue stories con un sorriso e un bacio per tutti coloro che guarderanno questi video.

