Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, esplode il gossip e arriva la stoccata di Drusilla Gucci

Il gossip sul possibile flirt tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne, ha sollevato un vero e proprio polverone. Molti hanno infatti iniziato a credere che la causa della rottura tra Chiofalo e Drusilla Gucci sia stata proprio Manuela, che di fronte alle insinuazione ha deciso di intervenire personalmente, replicando a tono.

“Sono single da maggio 2023. Sono libera di frequentare chi mi pare e piace. – ha tuonato Manuela, aggiungendo – Ci tengo a sottolineare una cosa. Non sono io la causa della rottura di nessuno. Siete pregati di non insinuare cose che esistono solo nelle vostre menti. Grazie.”

Drusilla Gucci, ex di Francesco Chiofalo, rompe il silenzio e lancia una frecciatina a Manuela Carriero

Alle parole di Manuela Carriero sono però seguite quelle di Drusilla Gucci. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha rotto, a modo suo, il silenzio sul gossip che lo vuole insieme all’ex tronista, lanciando una chiara stoccata a quest’ultima: “Sono totalmente in pace con le mie decisioni. Ma il genere umano non manca mai di farmi ridere. – ha esordito Drusilla, aggiungendo – E scrivo questo pensiero per condividere con voi la risata. Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi però magicamente appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale. Avete presente la categoria? Come la definireste? Ma fa troppo ridere questa cosa.” La stoccata di Drusilla è arrivata dritta a Manuela, tanto che la sua nuova risposta non si è fatta attendere: l’ex tronista è tornata sull’argomento sui suoi social, dicendosi incredula dell’intervento di Drusilla in risposta alla segnalazione di un fan.

