Jane Alexander ed Elia Fongaro / L’attrice difende il modello dalle accuse: “È uomo in tutto quello che fa”

La storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro procede a gonfie vele. Ormai la coppia che destava dubbi e sospetti in molti già nella Casa del Grande Fratello Vip ha allontanato tutte le malelingue, mostrandosi invece molto innamorata. E a confermare che tutto procede al meglio è stata proprio Jane Alexander, ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà mai più, condotta da Giada Di Miceli. L’attrice ha infatti voluto smentire ancora una volta che la differenza d’età tra i due sia effettivamente un problema nella loro coppia. E ha infatti dichiarato: “Elia? Credo sia più un uomo che un ragazzo. Si comporta come un uomo in tutto quello che fa, è estremamente protettivo, ci tiene, è premuroso vuole che io stia bene e a parte il fatto che mi mette di buonumore. Quando sto vicino a lui sono felice.”

JANE ALEXANDER SEMPRE PIU’ FELICE: MERITO DI ELIA?

E il sorriso sul volto di Jane Alexander in queste ultime settimane non manca proprio mai. Basta seguirla su Instagram, spulciare tra le sue stories e le foto per notare il suo buonumore e le sue parole sempre ricche di carica positiva. Nei suoi ultimi post si dice, infatti, sempre ricca di energia: “Questa mattina è stata già molto produttiva e, anche se la foto non ha quest’aria super attiva, giuro che mi sono data da fare e un paio di cose le ho risolte. – ha ammesso l’attrice nel suo ultimo post – oggi sono piena di energia e forza e vitalità, e, complice anche il sole ( per me FONDAMENTALE ) sento che oggi andrà tutto bene. Quindi, bando alle ciance e via, verso le poste!” ha infine aggiunto. Che sia tutto merito dell’amore?

