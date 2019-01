Quattro ristoranti, Alessandro Borghese/ Anticipazioni 8 gennaio: lo chef nel delta del Po

Martedì 8 gennaio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108), va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Quattro Ristoranti. Alessandro Borghese è tornato con il suo formato per girare l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti in diverse categoria. Nell’appuntamento odierno, lo chef arriva nel Delta del Po per individuare il miglior ristorante di cucina di laguna della regione. A contendersi il titolo sono: La Palafitta, Ittiturismo in Marinetta, l’Osteria Arcadia e Il Canarin. Nelle prossime puntate, Quattro Ristoranti si sposterà in Sardegna a Cagliari e nel Monferrato. Per poi arrivare nella zona dei Castelli Romani, nel ponente ligure con la Riviera dei Fiori e infine a Cremona.

QUATTRO RISTORANTI IN GARA

A sfidarsi nella nuova puntata di Quattro Ristoranti saranno La Palafitta, Ittiturismo in Marinetta, l’Osteria Arcadia e Il Canarin. La Palafitta si trova a Villaregia, frazione di Porto Viro (RO) ed è il ristorante gestito da Manuela, titolare e responsabile. Da 25 anni i Roncon si occupano di produzione e distribuzione di prodotti ittici e la cucina de La Palafitta di pesce e di tradizione. La maggior parte dei prodotti provengono dalla propria attività di allevamento. Manuela propone l’anguilla in diversi modi: ai ferri, in umido e quelle più piccoline fritte. Isi è la proprietaria e responsabile di sala del ristorante ittiturismo In Marinetta, aperto da un anno, costruito sull’acqua della laguna di Rosolina (RO). La cucina è quella tradizione del luogo, ma rivisitata in chiave moderna. Pamela è la titolare e la responsabile di sala nel ristorante di famiglia Osteria Arcadia che si trova a Porto Tolle (RO). Si cucinano piatti della tradizione, pasta fatta in casa, pesce fresco, prodotti di stagione. Gino è responsabile di sala e bar del ristorante Il Canarin, aperto nel 2003 e che si trova a Porto Tolle (RO). La cucina è semplice e tradizionale mentre gli ingredienti che vengono utilizzati sono l’anguilla, le cozze, le vongole, le ostriche rosa del posto e tante verdure locali.

LE REGOLE

Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per portare a casa il titolo di miglior ristorante di una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena Alessandro Borghese e gli altri ristoratori che, alla fine della cena, devono assegnare un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Prima della cena, Alessandro Borghese procede all’ispezione delle cucine. Alla fine della puntata, dopo tutte le cene, Alessandro Borghese scopre i voti assegnati dai ristoratori. Solo alla fine, invece, si scopre il giudizio di Borghese che ha a disposizione 5 punti con cui può stravolgere la classifica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA