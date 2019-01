Cr4, La Repubblica Delle Donne Di Piero Chiambretti/ Ospiti e anticipazioni: da Katia Follesa a Ivan Cattaneo

Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne”, appuntamento previsto in prima serata su Retequattro. Il tema principale riguarda gli “extraterrestri”, un tema che da sempre incuriosisce ed affascina tantissime persone. Assisteremo quindi a filmati esclusivi con Roberto Giacobbo che ci aiuterà, insieme alle testimonianze di due ufologi, a far luce sulla possibile esistenza di queste forme di vita. Nel corso della serata grande spazio avrà anche Rita Pavone a cui sarà fatta una dedica speciale. Ricordiamo che Rita Pavone ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse. Inoltre è una delle otto cantanti pop italiane ad essere entrate in classifica in Gran Bretagna.

TUTTI GLI OSPITI DELLA SERATA

La comicità è assicurata da Katia Follesa mentre Ivan Cattaneo è protagonista con una esibizione canora. Ad accompagnare il conduttore, nel corso della serata, come ci ricorda il portale spettacolinews, ci saranno: Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini, titolare dello spazio dedicato al gossip, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Non mancheranno, infine, le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari. La settimana scorsa #Cr4 – La repubblica delle donne’ ha conquistato 1.068.000 spettatori totali e il 5.17% di share, segnando il record della stagione. Grandi numeri quindi per un programma che vuole bissare il successo ottenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA