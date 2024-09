Asia Argento era presente nel cast di Piero Chiambretti al programma Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi. L’attrice ha voluto fare un monologo per lei molto importante, parlando del famoso movimento MeToo, di cui è fondatrice ad honorem. Durante la puntata di giovedì 12 settembre ha voluto parlare di come la vicenda delle denunce per molestie abbia inciso profondamente sulla sua vita lavorativa e sulla sua reputazione. In effetti, nel 2018 ad X-Factor è stata allontanata per via delle accuse di Jimmi Bennett.

Asia Argento si è sfogata sul MeeToo, dicendo di non poterne proprio più: “Mi ha rotto le scatole”, spiega l’ex compagna di Morgan e di Anthony Burdain. Poi ha proseguito dicendo che il movimento si è trasformato in una sorta di “mostro” dal quale vuole prendere le distanze. “[…] è partito tutto come un documentario di denuncia alla Michael Moore per poi trasformarsi in un filmetto tipo ‘Proposta indecente” ha detto Asia Argento nel suo monologo da Chiambretti. Secondo lei, la colpa è stata di come i media hanno raccontato questa vicenda, tanto che li ha definiti i veri “criminali” di questa storia.

Asia Argento furiosa da Chiambretti. “Non mi sento né una paladina né tantomeno una vittima. Però…”

La critica di Asia Argento nei confronti di come i media hanno trasformato il movimento del MeToo è stata fortissima. L’attrice ha raccontato che sono stati proprio loro a manipolare e a rigirare in modo malsano quanto successo. “Invece di simpatizzare con le vittime come me, che hanno denunciato, hanno manipolato e distorto le nostre storie“. L’attrice si è sfogata nel suo monologo da Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi, dicendo che per fare qualche clic in più sul web, i media hanno rovinato la sua reputazione. Addirittura ha accusato un articolo di giornale di averla dipinta come una carnefice, quando invece lei era la vittima di tutta la vicenda. “Io ho perso il lavoro ma, cosa un po’ più grave, la mia reputazione è stata danneggiata. Il pubblico ha abboccato perché la gente adora indignarsi contro le accuse alla gente famosa.”

Successivamente, Asia Argento ha attaccato anche gli uomini, dicendo che ancora una volta per riaffermare il loro potere nei confronti delle donne hanno provato a colpirle nei loro diritti. “E infatti, quale è la prima cosa che è stata messa in discussione negli Stati Uniti dopo il MeToo? È stato l’aborto, signori miei.” ha aggiunto Asia Argento, concludendo il suo monologo ammettendo di non sentirsi nè paladina nè vittima. Tutta questa vicenda, però, le ha insegnato molto sul genere umano come ha ammesso lei stessa.