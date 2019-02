Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dopo la scelta/ Uomini e Donne: presentazioni in famiglia e convivenza

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, hanno già gettato le basi per qualcosa di estremamente serio. Proprio ieri è andata in onda su Canale 5, la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta dell’ex tronista, tornato in “postazione” per la seconda volta dopo la sua precedente relazione con Valentina Rapisarda. Andrea e Arianna hanno già conosciuto le rispettive famiglie e tramite social, parlano di convivenza e progettualità forte. Dopo la scelta, così come scritto da Cerioli su Instagram, i due sono partiti in quarta, facendo subito le presentazioni. La fidanzata è andata a Bologna con lui, durante i primi giorni, conoscendo anche le nipotine, il padre e il resto della famiglia dell’ex tronista. Successivamente si sono spostati a Genova, dove lui ha conosciuto la famiglia di lei ed anche le sue amiche. È stato tutto sorprendentemente bello (…) Siamo già molto affiatati…che volete vi dica, non servono tanti giri di parole: sono felice”, ha scritto ancora Andrea per poi aggiungere: “Da un po’ di tempo sogno di comprarmi una casetta tutta mia e credo che questo sia l’anno buono. A questo punto se invece di andarci da solo lo faccio in compagnia direi che è tutto perfetto”.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dopo la scelta

Andrea Cerioli ha confidato di avere voglia di godersi il momento con la sua fidanzata. Anche Arianna Cirrincione ha rotto il silenzio, postando uno scatto insieme all’ex tronista, sul suo account ufficiale di Instagram. “Certe emozioni non possono essere spiegate con semplici parole, nessuna renderebbe giustizia… ma voglio provarci… Fin da subito in te ho intravisto qualche psicopatia accompagnata da due grandi occhioni buoni che forse facevano al caso mio…”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ad oggi voglio levare quel forse e dirti che sei la cosa migliore che potesse capitarmi”, ha precisato ancora Arianna. “Uomini come te non se ne incontrano tutti i giorni, ed io sono fiera di averti al mio fianco… Tu che nonostante i tuoi mille difetti sei la persona migliore che io conosca… Voglio dirti che sono davvero FELICE e questo lo devo a te che in così poco sei riuscito a trasmettermi così tanto…”. La Cirrincione ha poi concluso la dedica al suo fidanzato: “Spero nel mio piccolo di essere alla tua altezza regalandoti gli stessi sorrisi che tu regali a me… Perché quando sorridi…sei bello da morire!”.

