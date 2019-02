Forum, Gianfranco D’Aietti sostituisce Francesco Foti/ Intercettazioni sospette: sospeso da Mediaset

Cambiano i giudici di Forum: addio a Francesco Foti, dentro Gianfranco D’Aietti. A rivelare il nome del nuovo componente del fortunato programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5, è stato il settimanale Spy (in edicola oggi venerdì 1 febbraio), che svela in esclusiva l’imminente presenza nell’aula di Forum del 71enne magistrato in pensione, docente di informatica giuridica. D’Aietti, che in passato era già stato ospite di Forum, prenderà servizio dalla metà di febbraio, fra pochi giorni, e andrà appunto a sostituire l’uscente Francesco Foti. Lo storico avvocato di Forum è stato allontanato dal programma di Mediaset a seguito di una serie di intercettazioni telefoniche riguardanti Mariolino Leonardi, legale arrestato per bancarotta e riciclaggio di denaro. Molte le chiacchierate fra i due avvocati, e i due si sarebbero anche incontrati, come documentato dalla guardia di finanza, a Roma. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda, e nonostante il giudice di Forum abbia sempre sottolineato la sua estraneità ai fatti, è stato costretto a lasciare il programma.

FORUM, GIANFRANCO D’AIETTI SOSTITUISCE IL GIUDICE FRANCESCO FOTI

«Sono veramente addolorato per Foti– dice Nino Marazzita, collega di Foti nel programma condotto da Barbara Palombelli, ai microfoni di Spy – è una persona simpatica che recentemente ha avuto un grave lutto. Penso che debba chiarire quanto prima, proprio per dimostrare la sua innocenza. Bisogna essere cauti in tema di intercettazioni, magari Foti stava parlando con un cliente e a volte al telefono ci si esprime in maniera sintetica, quindi estrapolando alcune frasi dal contesto…». Subito dopo che erano venuti a galla i fatti, Mediaset e Forum avevano rilasciato un breve comunicato: «In merito alle indagini che stanno interessando uno dei giudici del nostro programma, Mediaset ha sospeso in via prudenziale il rapporto di lavoro con l’avvocato Foti, in attesa che venga chiarita la sua posizione».

