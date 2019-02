Belen Rodriguez e Stefano De Martino / Nessuna conferma sul ritorno di fiamma ma c’è un perchè!

“In questo momento della mia vita, sto cercando di fare esclusivamente le cose che mi rendono felice”. Solo pochi giorni fa, Belen Rodriguez scriveva questo sul suo profilo Instagram, facendo intendere di non essere più disposta a scendere a compromessi. La showgirl argentina ha deciso di buttarsi a capofitto nelle emozioni e di seguire solo il suo cuore. E sembra che questo l’abbia portata, anzi, riportata da colui che è stato suo marito e che è il padre di suo figlio Santiago. Gli indizi che Belen e Stefano De Martino siano tornati insieme sono tanti ma l’ufficialità continua a mancare. Il silenzio di Belen e Stefano sui social continua: nessuno dei due vuole esporsi in merito alle voto e ai video che circolano sul loro conto e che li vedono complici, innamorati, ma soprattutto felici.

BELEN E STEFANO: LA RICHIESTA DEI FAN

Il quadretto di una bellissima famiglia, quelle che tanti speravano prima o poi di rivedere. E quel sogno dei fan, Belen e Stefano, l’hanno riportato in vita. Probabilmente è la voglia e il desiderio di salvaguardare questo momento bello ma comunque delicato che porta la showgirl e il ballerino a non esporsi, soprattutto visto che di mezzo che un bambino, il loro. Eppure i fan continuano ad essere molto impazienti e a chiedere insistentemente una conferma, una foto, una diretta o comunque un semplice chiarimento anche soltanto da uno dei due. E così, sul web, c’è chi chiede “Ma come mai non dite nulla su questo argomento? Siete sulla copertina di Chi , siete si tutti i siti e voi fate finta di nulla?”; e chi invece chiede a gran voce “Vogliamo una vostra foto insieme. Fateci sognareeeee!”

