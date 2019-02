Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono tornati insieme/ La separazione annunciata non ci sarà?

Sono passati solo tre mesi dall’annuncio della rottura definitiva tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti ma, a quanto pare, la loro famiglia è ancora in salvo. All’epoca si era parlato di una crisi che i due non avevano modo e tempo di provare a rimandare o annullare ma alla fine sembra che tutto sia andato a favore dell’amore e, soprattutto, dei loro bambini, il piccolo Jacopo di nove anni e Anna di sei. Il maestro della commedia e l’attrice hanno ricucito insieme lo strappo e alla fine la crisi è rientrata almeno secondo quanto rivela Diva e Donna che parla di lieto fine proprio come in uno dei film che i due hanno diretto o interpretato. Ma sarà davvero così? Al momento non c’è una conferma ufficiale del loro ritorno di fiamma e lo stesso settimanale parla di alcuni mesi che i due hanno vissuto lontani soprattutto per via del lavoro tra la promozione del nuovo film per Paolo Virzì, «Notti magiche», e il lavoro sul set della Ramazzotti in «Un anno in Italia». Nonostante tutto questo hanno trovato modo di ritornare insieme e mettere via l’ombra della crisi?

UN TRADIMENTO ALLA BASE DELLA CRISI?

La loro storia d’amore è nata nel lontano 2008 quando i due si sono incontrati e innamorati sul set di “Tutta la vita davanti” convolando a nozze pochi mesi dopo ovvero a gennaio 2019. Da allora il loro amore è andato avanti a gonfie vele vivendo dieci anni intensi, di passione, tra un red carpet e l’altro e, soprattutto, con la nascita dei loro figli, uno nel 2010 e l’altro nel 2013. A Novembre del 2018 è arrivato l’annuncio della crisi e della separazione visto che i due non condividevano nemmeno più la loro casa di famiglia e, secondo l’Ansa, Micaela Ramazzotti era scappata a casa di amici. A chiedere la separazione e i documenti è stata l’attrice ma alla fine non sarà così. Le motivazioni non sono mai state rese note ma dai “movimenti” della coppia sembra che qualcosa abbia fatto dire addio all’attrice e poi sempre la stessa abbia perdonato Paolo Virzì, c’è un tradimento di mezzo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA