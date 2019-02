Rodrigo Alves, Ken umano/ “Solo un facelift? Mi sono sottoposto a 4 interventi!”

Rodrigo Alves è ormai un volto noto del pubblico di Canale 5 e di Barbara d’Urso e nei giorni scorsi le sue foto pre e post intervento hanno fatto il giro del mondo impressionando alcuni e indignando altri fan ma non tutti sanno che i ritocchini che ha fatto non sono stati uno o due ma ben quattro. A rivelarlo è stato lo stesso Rodrigo Alves che proprio al settimanale Nuovo spiega il perchè del suo viaggio a Teheran a caccia di un nuovo volto e della risoluzione di alcuni problemi, a suo dire, che gli davano anche dei problemi di salute. Il motivo principale è stato proprio l’intervento al viso per via di alcuni problemi dovuti al precedente intervento subito a Mosca un anno fa: “Non potevo più aspettare, mi ero sottoposto ad un intervento con fili di sostegno inseriti nel viso ma si è sviluppata una fibrosi nei tessuti e la pelle del viso era diventata rigida”.

RODRIGO ALVES HA SUBITO 4 INTERVENTI, ECCO QUALI

Questo è il motivo principale che ha portato Rodrigo Alves a sottoporsi ad un nuovo intervento lungo cinque ore e in cui le novità non sono mancate visto che quello al viso non è stato l’unico intervento subito: “Sono stato sotto i ferri per cinque ore. Ho fatto togliere i grumi che avevo sotto la pelle ma avevo chiesto anche un facelift per ringiovanire il volto“. Insieme a questo intervento che ha permesso l’asportazione di tre centimetri e mezzo di pelle da ogni lato del viso, si è fatto sostituire anche la protesi al mento perché quella che aveva era troppo lunga e poco armoniosa. A questo va sommato anche un intervento al naso per via di alcuni fastidi che lo facevano sentire perennemente raffreddato. Una volta rifatto il naso, come poteva non lasciarsi andare anche ad un piccolo ritocco al labbro per rendere tutto armonioso? “Ho chiesto di alzarmi il labbro superiore in modo da avere una bocca simmetrica in armonia con il nuovo naso e infine mi sono sottoposto ad un intervento che si chiama proprio ‘occhi di gatto’, adesso avrò occhi grandi e aperti“. Ma per questo effetto dovrà attendere che il viso si sgonfi…

