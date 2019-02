Uomini e Donne/ Oggi doppio appuntamento e la crisi di Ivan Gonzalez (Trono Classico)

Doppio appuntamento oggi per i telespettatori di Uomini e Donne. Arriva il giorno atteso dai fan dello show condotto da Maria De Filippi: quello con la scelta di Teresa Langella. Prima dell’appuntamento in prima serata, Uomini e Donne torna al consueto orario su Canale 5. Ritroviamo i tronisti con le loro nuove esterne. In particolare si torna a parlare di Luigi Mastroianni, che ieri abbiamo visto alle prese con l’ira di Irene Capuano e un chiarimento con Giorgia Ierrera. Si vedrà anche la nuova esterna con Valentina, la corteggiatrice, ultima arrivata, che pare abbia davvero colpito il tronista. Per lei, Luigi prova una forte attrazione fisica, che appare evidente nel nuovo incontro dei due. Immagini che scatenano la perplessità di Irene e anche degli opinionisti di Uomini e Donne.

IVAN IN CRISI CON LE SUE CORTEGGIATRICI

Successivamente si torna a parlare di Ivan Gonzalez che ha deciso di non portare in esterna nessuna delle corteggiatrici. Il tronista di Uomini e Donne sperava in un loro gesto, visto che è stato il suo compleanno, ma questo non è accaduto. Da qui la sua decisione di non incontrarle. In studio le cose non migliorano. Nasce una forte discussione tra Ivan e le sue corteggiatrici, in particolar modo con Natalia che non riesce a capacitarsi di come Ivan proprio non riesca a capirla. Una puntata, quella di oggi pomeriggio, che si concluderà con Lorenzo Riccardi che annuncia di essere pronto a fare la sua scelta. Il tronista saluta tutti, così come le sue due corteggiatrici Giulia e Claudia. Lo rivedremo in villa e poi al castello, ma prima di lui, questa sera, tocca a Teresa Langella.

