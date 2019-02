Chando Erik Luna, fidanzato di Grecia Colmenares/ Amore finito? Ecco la verità

Chando Erik Luna è l’ultimo giovanissimo fidanzato di Grecia Colmenares, la spumeggiante ex concorrente dell’Isola dei Famosi che di recente, dopo un agguerritissimo televoto, è stata costretta ad abbandonare il reality. Ma qual è il rapporto che attualmente li lega? Poco prima di partire per l’Honduras, l’attrice ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere “fidanzata con Chando Erik Luna”, smentendo, di fatto, tutte le voci su una possibile crisi tra i due. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane, sui profili social dell’attore e modello non si fa alcuna menzione all’ex volto di Topazio e Manuela; inoltre, in occasione della festività dedicata agli innamorati, Chando Erik Luna ha condiviso uno scatto che lo ritrae in perfetta solitudine. Anche il messaggio in didascalia sembra confermare questo aspetto: la storia d’amore che per molto tempo ha legato i due è giunta al capolinea?

Chando Erik Luna e Grecia Colmenares, amore al capolinea?

La verità sul rapporto che attualmente lega Chando Erik Luna a Grecia Colmenares sarà svelata oggi pomeriggio a Verissimo, dove l’attrice più amata del mondo delle soap si racconterà attraverso i successi, la vita privata e la carriera sul piccolo schermo. In attesa di scoprire se la loro storia d’amore è giunta al termine, da un’attenta indagine sui rispettivi profili social notiamo che l’ultimo scatto di coppia condiviso dall’ex isolana, risale allo scorso novembre e ritrae i due fidanzatini dietro le quinte dello show domenicale di Barbara D’Urso. Per quanto riguarda invece il profilo social dell’attore e modello, l’ultima foto di coppia risale a circa otto mesi fa, esattamente allo scorso maggio, quando entrambi hanno partecipato a una serata di gala in quel di Napoli. Rivedremo i due fidanzatini ancora insieme nel corso della nuova puntata di Verissimo?

La filmografia e i premi

Chando Erik Luna è un attore, modello e film-maker noto in Italia soprattutto per i suoi trascorsi sentimentali con Grecia Colmenares. Classe 1988, oggi vive a Zurigo e sin da bambino ha manifestato una certa propensione per il mondo dello spettacolo. Nella sua filmografia spiccano numerose produzioni, tra le quali il cortometraggio dal titolo “Muérete, mi amor”, che nel 2018 ha conquistato il premio della giuria del Concrete Dream Film Festival come miglior cortometraggio, il premio come Miglior cortometraggio LGBT e una menzione d’onore alla miglior attrice non protagonista, Leni Rico. Tra gli altri corti ai quali ha partecipato in qualità di attore o produttore troviamo “Dopo l’autunno”, del 2015, “Alles was zahit” del 2014 e il più recente “El resto de nuestras vidas”, film drammatico che vede nel cast lo stesso Chando Luna assieme alle attrici Noemi Lera e Alina Nastase.



