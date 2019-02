Corona: “Fedez, ti ricordi quella sera a casa mia?”/ “Non sei vero, per te conta…”

Fabrizio Corona torna a parlare e a scrivere di Fedez. L’ex re dei paparazzi, nella sua biografia dal titolo “Non mi avete fatto niente” ha dedicato diversi paragrafi a rapper. Dopo aver scritto dei presunti incontri tra Fedez e Silvia Provvedi che sarebbero avvenuti prima che il rapper incontrasse la moglie Chiara Ferragni, l’ex re dei paparazzi svela i dettagli di una famosa notte trascorsa a casa sua. “Ti ricordi quella sera a casa mia?”, comincia così il nuovo paragrafo dedicato a Fedez. Corona svea poi i motivi per i quali non avrebbe più stima nei confronti del rapper. “Il mio rapporto con Fedez è strano, oggi non ha la mia stima. E non perché ha avuto un flirt fugace con Silvia Provvedi, ma perché ha sparato contro di me ad X Factor o durante le sue interviste che non è capace di fare perché usa sempre gli stessi paroloni fake preparati”, scrive Corona. Ma cos’è successo tra i due? A rivelare tutto è proprio l’ex marito di Nina Moric in un passaggio successivo.

CORONA: “FEDEZ PENSA SOLO ALL’APPARENZA”

A rovinare il rapporto tra Fabrizio Corona e Fedez non sarebbero state le donne, ma l’atteggiamento del rapper nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. Corona, infatti, nel libro “Non mi avete fatto niente” fa riferimento ad un episodio avvenuto a casa sua in seguito al quae avrebbe capito cosa conta davvero nela vita del rapper. “Caro Federico, mi dispiace che tu non abbia mai raccontato di quella sera di Natale trascorsa a casa mia insieme con due nostri amici. […] siamo stati bene, ma ho capito che l’apparenza e l’apparire per te contano più della verità. Non sei vero. Tutto qui” – scrive Corona che poi svela come è giunto a tale conclusione – “Ho fatto un’analisi, ho visto quante condivisioni e contatti hai realizzato durante il tuo matrimonio. Bene, sei arrivato quasi ad un milione di visualizzazioni su Instagram e un miliardo di contatti virali. Sai quanto ho totalizzato io dopo la rissa con la Blasi? Lo stesso risultato”, conclude.

