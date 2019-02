MARCELLA BELLA/ Nuovi scontri in vista con Orietta Berti? (Ora o mai più 2)

Marcella Bella continua a trovarsi al centro della diatriba scoppiata a Ora o mai più 2 grazie all’edizione precedente. Anche se la coach mantiene i toni pacati, lo scambio di frecciate avvelenate con Orietta Berti è sempre dietro l’angolo. La giudice siciliana infatti non ha gradito i tanti complimenti diretti alla collega riguardo ai biscotti portati al resto della giuria e apprezzati da tutti. La Bella tuttavia non si è scomposta: si è solo limitata a svelare che la Berti in realtà ha commissionato i biscotti ad un’altra persona, per poi omettere di non averli fatti in casa con le proprie mani. Una scaramuccia di poco conto, che prosegue anche durante il racconto hot di Ornella Vanoni sulla notte trascorsa con Franco Califano per realizzare il testo del brano Una ragione in più. La Bella infatti ha approfittato di una battuta di Fausto Leali sulla natura da “mandrillo” di Califano per assestare un nuovo colpo alla rivale. Al suo “Anche Ornella”, la Berti tuttavia ha risposto per le rime: “Io una pantera”.

MARCELLA BELLA IN CIMA ALLA CLASSIFICA

Ora o mai più 2 vede ancora una volta Marcella Bella in cima alla classifica grazie alla sua allieva Silvia Salemi, nella rosa delle papabili alla vittoria finale. La coach può rimanere tranquilla sulle performance della sua pupilla, ma deve tenere sempre un occhio aperto per quanto riguarda Orietta Berti. Le due giudici infatti si sono accusate a vicenda anche nella puntata di due settimane fa, quando la Bella ha osato bacchettare la rivale di alzare troppo la voce e di oscurare Barbara Cola. Peccato che la Berti non incassi il colpo senza assegnarne un altro, tanto che ha ributtato la palla al centro accusando la giudice di fare la stessa cosa con la Salemi. La Bella tuttavia si trova anche nel mirino dei telespettatori per via di una piccola gaffe con Marco Masini. A suo dire infatti il testo di T’innamorerai rappresenta il dialogo fra un padre ed una figlia e per questo avrebbe preferito che la canzone venisse interpretata da un concorrente uomo e non Jessica Morlacchi. Peccato che Masini l’abbia subito corretta: il suo “Ti sbagli” non ha comunque convinto la Bella.

