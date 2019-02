MATTEO MARTARI È TOMMASO BAIONI/ L’aiuto a Laura e i sensi di colpa (Non mentire)

MATTEO MARTARI È TOMMASO BAIONI

Tra i protagonisti della fiction “Non mentire”, al via questa sera su Canale 5, c’è anche Matteo Martari, che veste i panni di Tommaso Baioni. Sarà uno dei primi personaggi che conosceremo, perché si tratta dell’uomo con cui Laura Nardini, la protagonista della fiction, interpretata da Greta Scarano, ha avuto un’importante relazione che è purtroppo giunta al capolinea. Una rottura che segnerà molto la donna, che oltretutto ignora che l’uomo che ha tanto amato ha una relazione con sua sorella Caterina. Tommaso, quindi, non può che sentirsi anche in colpa nei confronti di Laura, visto questo tradimento così forte. E non si esiterà in ogni caso a cercare di aiutarla quando si ritroverà nel momento più difficile di tutti, trovandosi di fatto quasi da sola contro tutti nel sostenere la sua verità.

SUL SET RITROVA ALESSANDRO PREZIOSI

Tra l’altro l’uomo che Laura metterà sotto accusa è uno stimato collega di sua sorella Caterina. Tommaso dovrà quindi cercare forse di lottare contro i pregiudizi della donna con cui ha ora una relazione, o persino a utilizzarla, per cercare di aiutare Laura, per la quale prova comunque un grande affetto. Matteo Martari è un volto noto al grande pubblico, soprattutto di Rai 1, avendo preso parte alla quarta stagione della fiction “Un passo dal cielo”, anche se nei panni di un personaggio non positivo. Come del resto gli è accaduto nella seconda stagione de “I Medici”, dove è stato Francesco de’ Pazzi. È stato tra l’altro nel cast della fiction “Sotto copertura 2”, dove ha recitato anche Alessandro Preziosi, che in “Non mentire” è protagonista. I due quindi si ritrovano, anche se nella fiction di Rai 1 di fatto avevano personaggi che non interagivano tra loro.

