Chi è Guendalina Salimei e marito: storia vera Scusate se esisto/ “Clima ostile a donne”

Guendalina Salimei, chi è l’architetto protagonista di Scusate se esisto! Tratto da una storia vera

Oggi, 24 aprile 2024, in prima serata su Rai1 andrà in onda il film Scusate se esisto! La trama ruota attorno alla figura di Serena Bruno, architetto che dopo aver lavorato all’estero torna in Italia ma dovrà scontrarsi con un ambiente di lavoro ostile e maschilista. In pochi sanno però che la fiction di Rai1 è ispirata alla storia vera dell’architetto Guendalina Salimei, chi è? Su di lei le informazioni sono molto dal punto di vista lavorativo ed allo stesso tempo poche dal punto di vista privato e sentimentale. Non è chiaro, infatti, se ha un marito o un compagno oppure è single.

Chi è Guendalina Salimei, la vera architetto che ha ispirato il film Scusate se esisto con Paola Cortellesi? Nel film la professionista arriva ad invertire persino il suo nome, in Bruno Serena spacciandosi per uomo. Nella realtà invece, la Salimei in un’intervista rilasciata nel 2014 al Corriere della Sera sulla sua difficile esperienza come architetto aveva rivelato: “Questo è un mestiere che si fa in cantiere. In un clima maschio, con gli operai che non vanno tanto per il sottile. È comprensibile che non ci sia una grande considerazione per le donne.”

Scusate se esisto, la storia vera di Guendalina Salimei: “Spesso al tavolo delle riunioni ero l’unica donna”

Dietro il film Scusate se esisto c’è la vera storia di Guendalina Salimei. L’architetto dopo aver lavorato ad una serie di lavori dal forte impatto sociale ha deciso di buttarsi in un’impresa difficile, forse ‘folle’ riqualificare il ‘Corviale’, un edificio romano sulla Portuense costruito negli anni Settanta e nel tempo divenuto simbolo del degrado delle periferie. La Salimei ha ammesso che in quel contesto non solo ha dovuto affrontare le resistenze della politica al suo progetto ma ha i pregiudizi dovuti al fatto che era una donna.

Guendalina Salimei ha poi aggiunto che spesso si è trovata l’unica donna ‘al tavolo delle riunioni. Se succede una volta è un caso, ma se succede quasi sempre, qualche domanda te la fai’. C’è qualche analogia tra l’architetto reale ed il suo alter ego televisivo? A questo domanda Salimei ha risposto: “Certo che non ho un compagno come Raoul Bova, l’amico di Serena nel film ride Salimei e nemmeno sono di origini abruzzesi” per poi aggiungere che in Serena Bruno si rintracciano molti aspetti di Guendalina.











