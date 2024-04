Finale Il Clandestino, cosa c’è dietro l’attentato di Khadija? Parla Edoardo Leo/ “Commesso un errore”

Il Clandestino finale: colpo di scena dietro l’attentato a Khadija, le anticipazioni di Edoardo Leo

La nuova fiction di Rai1 incentrata sula figura di Luca Travaglia, ex ispettore di polizia diventato un investigatore privato, sta ottenendo un buon riscontro di pubblico. Si è a metà del viaggio, sono state trasmesse tre puntate e ne mancano tre per scoprire il gran finale de Il Clandestino. Ad intrigare maggiormente i telespettatori della serie con protagonista Edoardo Leo è sicuramente la vicenda dell’attentato, cosa c’è dietro? È davvero Khadija la colpevole? Stando a tutti i ricordi di Travaglia che vengono mostrati attraverso flashback pare proprio di si. La verità è però lontana ed anche Edoardo Leo, senza sbilanciarsi troppo, lascia intendere che non mancheranno dei colpi di scena fornendo delle anticipazioni.

Intervistato da TeleSette, infatti, Edoardo Leo ha anticipato: “Luca continuerà a farsi domande e a confrontarsi con l’errore che lo ha portato a perdere tutto”. Stando agli ultimi sviluppi della trama de Il Clandestino sembra che Khadjia (Lavinia Longhi) sia davvero la colpevole dell’attentato in cui lei è morta ed un giovane poliziotto è rimasto paralizzato. Eppure Luca Travaglia continua a credere che la verità sia diversa. Edoardo Leo di recente anche al Corriere della Sera ha rivelato: “Il mio personaggio, distrutto dal dolore, decide di trasferirsi a Milano. E’ talmente annientato interiormente che diventa un clandestino, estraneo a sé stesso, annegando i suoi fantasmi nell’abuso di alcol”.

Come finisce Il Clandestino? Che verità sconvolgente verrà fuori nella puntata finale? Se realmente non è stata Khadija a compiere l’attentato chi c’è dietro? Un figura molto ambigua e complessa è senz’altro quella del vicequestore Claudio Maganza, un tempo migliore amico di Luca Travaglia (Edoardo Leo) ebbene sulle pagine di Radiocorrieretv l’attore che gli dà il volto Fausto Maria Sciarappa si è lasciato sfuggire un dettaglio non da poco: “È mosso da una sfrenata ambizione, ogni sua scelta è compiuta come mezzo di rivalsa nei confronti del padre, un alto magistrato”. La sua ambizione ed il suo comportamento cinico e calcolato che cosa nasconde davvero? L’appuntamento con la 4a puntata de Il Clandestino è per lunedì 6 maggio mentre le ultime due andranno in onda lunedì 13 e martedì 14 con il gran finale di stagione.











