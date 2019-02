Adrian sparita da Canale 5/ Quando torna in onda? Novità sulla serie di Celentano

La serie Adrian, secondo l’annuncio di Mediaset, doveva ripartire dopo due settimane di stop a causa di un malessere di stagione di Adriano Celentano. Passate due settimane invece del programma non ci sono ancora tracce visto che stasera, su Canale 5, è previsto il film Inferno sull’oceano. Dando uno sguardo invece alla settimana successiva scopriamo che il palinsesto di Mediaset prevede, sempre su Canale 5, il film Cado dalle nubi. Resta quindi grande mistero sulla decisione per un progetto che ha fatto tanto discutere per dei contenuti non apprezzati dai telespettatori. Una soluzione possibile potrebbe essere quella di mandare in onda soltanto il film animato, rinunciando alla prima parte di anticipazione Il cui titolo era “Aspettando Adrian“. Il programma resta, numeri alla mano, un grande flop di ascolti unito alle spese spropositate per le nove puntate previste. Si è parlato infatti di 20-28 milioni di euro. Visto il denaro investito, è probabile che si punti ad un rilancio, ma la pausa sicuramente non aiuta visto che gli ascolti sono già finiti sotto la spaventosa soglia del 10%.

Adrian tornerà in onda?

Una piccola consolazione arriva per Claudia Mori con il disco che raggruppa tutte le canzoni presenti nella serie. Il disco legato al progetto sta andando molto bene ed ha riscosso il gradimento del pubblico. Non ci resta quindi che attendere comunicazioni successive da Mediaset per capire il destino finale di Adrian. Riportiamo, infine, le dichiarazioni di Stefano Casali del Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà“, attraverso il portale veronasera: “È stato interrotto lo spettacolo “Adrian” che occupa da settimane il teatro Camploy di Verona. Le motivazioni comunicate riguardano non il disastro in termini di ascolti e il flop del gradimento del pubblico, bensì un asserito stato di malessere di stagione di Adriano Celentano. Auguro al bravissimo cantante una pronta guarigione, sempre che in questa settimana non sia già ripreso, mentre credo che lo show “Adrian” sia già ben che morto”.

