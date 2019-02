Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale 17-24 febbraio 2019

Paolo Fox ha tenuto la sua classifica settimanale per l’oroscopo, dal 17 al 24 febbraio 2019, ai microfoni di Mezzogiorno in famiglia. Andiamo a vedere le ultime quattro posizioni. Cancro: ci si sente in un momento particolare, dato che spesso si è un po’ folli. Il mese di febbraio è un po’ particolare per i sentimenti. Questo atteggiamento però porta le persone che sono intorno ad innervosirsi con questo segno. Le cose stanno cambiando con il sole che illumina e con delle stelle convincenti per il 24. Ancora però vi sono dei confitti in essere soprattutto se si rimane legati al passato. Ariete: Possono esserci delle problematiche in quelle situazioni in cui sono già presenti dei conflitti come per esempio nell’ambito familiare e sentimentali in cui vi sono state già delle tensioni. Tali situazioni si incrementano se si ha a che fare con il segno del Cancro e del Capricorno. Attenzione se si hanno molte idee perché quando si è attivi si va contro coloro che cercano di rallentare. Bisogna cercare di mantenere la calma sia per le giornate di venerdì che sabato. Clicca qui per l’oroscopo di oggi

Gemelli: Il mese di gennaio continua a lasciare una serie di problematiche, caratterizzato da perplessità e difficoltà. Intorno al 10 di marzo vi saranno una serie di risposte. Forse è il momento di ridurre le spese e valutare le nuove situazioni economiche. A volte chi sente molto la pressione degli ultimi momenti cerca di condividere le problematiche con gli altri cercando di fare qualcosa che allontana dal pensiero del problema che si stanno affrontando. Non ci si deve chiudere in sé stessi. Bilancia: si vive una situazione particolare, sia per quanto riguarda le proprie scelte di vita che per l’aspetto personale. In una situazione sociale con molta tensione non si vive bene. Si vorrebbe vivere sempre in una realtà piena d’amore in cui non vi sono conflitti e discussioni. Ma la realtà non rispecchia questa idea. Venere è in opposizione e questo può portare a distaccarsi dalla realtà per dimenticare le situazioni chiuse in maniera negativa. Attenzione quindi alle relazioni con le persone con cui si sono conclusi dei rapporti. Possono esserci delle differenze tra ciò che si vuole e ciò che invece si vive che porta tristezza.

OROSCOPO CLASSIFICA SETTIMANALE DI PAOLO FOX: LA PARTE CENTRALE

Scaliamo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox e andiamo a vedere dall’ottava alla quinta posizione. Vergine: L’autocritica positiva può essere un buon mezzo per crescere. Ma se invece si appesantisce il proprio animo con solo critiche negative questo rende più difficile la propria vita. Bisogna utilizzare la propria intelligenza per comprendere che è importante liberare il proprio animo. Il 2019 è un anno importante ed entro maggio si avranno delle buone notizie. Sagittario: Ora è il momento di attendere che quello che è stato seminato cresca. Molto importante agire e quindi fare delle scelte. Se si deve valutare di cambiare le cose può essere una buona considerazione scegliere di allontanarsi dalla vita comune e ripetitiva. Quindi se si deve per esempio valutare di scegliere tra un lavoro stabile in un’altra città, potrebbe essere una giusta soluzione per spezzare la situazione ristretta in cui si sta vivendo.

Acquario: ci si sente un po’ stanchi. Urano e Saturno governano. Saturno che illumina il proprio segno, determina una realtà di concretezza, ma è anche un pianeta che consolida le scelte nella seconda parte della propria vita. Se si è giovani le idee saranno tantissime, se invece si sono passati i 45 anni è il momento di valutare quello che si è vissuto fino ad adesso ed effettuare delle scelte. Leone: si è molto forti e in una posizione particolare. In questo momento si occupano i primi posti dello zodiaco grazie alla propria energia. Spesso quando si è molto richiesti a volte ci si sente come se si fosse sul trono e ci si domanda se accettare qualcosa oppure no. Il consiglio è quello di accettare le proposte che vengono fatte che potrebbero essere positive anche dal punto di vista sentimentale.

IL PODIO: PESCI PRIMO IN CLASSIFICA

Siamo arrivati alle prime quattro posizioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per arrivare ai Pesci che vincono per distacco. Scorpione: In questo momento c’è bisogno di amare e di stare in compagnia. Però spesso si è un po’ troppo esigenti e anche paurosi di affrontare le novità, dato che si pensa di poter essere feriti. Per questo è importante agire, soprattutto perché domenica 24 la luna sarà nel segno e produrrà delle situazioni molto positive. Capricorno: si è il segno dei pensatori, ma anche di coloro che sono molto bravi a realizzare. Ora si appare più forti perché si è consapevoli a non dare la colpa agli altri dei propri errori. Si riconosce di ammettere l’errore, vuol dire imparare e non ripeterlo. Questo dà la possibilità di crescere e imparare.

Toro: In questo momento c’è la possibilità e la forza di dire quello che si desidera e si vuole. Questo è un momento in cui si possono fare delle scelte. Si è molto pazienti e forti. Le giornate sono positive, soprattutto quelle di mercoledì e giovedì. Pesci: Il cielo è positivo anche se quello di gennaio è stato particolare, forse perché si è lavorato molto oppure ci sono state delle difficoltà. Ora però si appare più forti. In questo momento c’è bisogno di molto amore e di affetto. Quindi c’è bisogno di una persona che ribadisca quanto siano importanti e che esprima anche la volontà di continuare una storia importante.



