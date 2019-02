VERONICA MACCARRONE/ La moglie: “Io e Kaspar Capparoni abbiamo avuto una crisi…”

Kaspar Capparoni non è il “duro” che vuole far credere: parola di Veronica Maccarrone, la moglie e mamma dei suoi figli, la donna a cui ha giurato eterno amore anche in televisione, che del naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 ha parlato al settimanale DiPiù Tv: “Lui è proprio così, un combattente, e lo ha dimostrato anche quando il nostro amore era entrato in crisi”. Una rivelazione inaspettata per una coppia che era sempre apparsa molto unita. Veronica ha raccontato:”E’ così, ma per farle capire cos’è successo le racconto com’è nata la nostra storia. Ho conosciuto Kaspar quando avevo diciannove anni, e lui quaranta, in una discoteca di Milano, dov’ero stata invitata da Simona Ventura, che festeggiava lì il suo compleanno, e con la quale lavoravo all’epoca come schedina a “Quelli che il calcio”. Quando mi ha fermata per rompere il ghiaccio io non sapevo neanche chi fosse, invece lui era già un volto noto della tv, perché aveva recitato in serie di successo come Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa. Tra noi è stato un colpo di fulmine, in lui ho trovato qualità che mai avevo trovato in un altro uomo”.

VERONICA MACCARRONE E LA CRISI CON KASPAR CAPPARONI

Veronica Maccarrone spiega cosa l’ha colpita del marito Kaspar:”L’onestà d’animo. Mi ha subito rivelato la sua realtà di padre separato, ci ha tenuto a farmi conoscere presto i suoi bambini e io, più che “la compagna del papà”, per loro mi sono sempre sentita una sorella maggiore”. Poi però qualcosa è successo:”Prima di conoscere Kaspar vivevo per conto mio, nella vita me la sono sempre cavata da sola perché sono una ragazza indipendente, che non ha mai dovuto rendere conto a nessuno. Vivere una storia così intensa, così forte, seppure bella, mi aveva fatta sentire in gabbia, intrappolata”. Veronica racconta allora che al netto degli sforzi di Kaspar un giorno, senza dire nulla, ha fatto i bagagli e se n’è andata. Capparoni però non si è arreso:”Mi ha cercato ovunque, è andato persino in Sicilia, dalla mia famiglia, pensando che fossi lì. Quando mia mamma lo ha visto, è rimasta senza parole, del resto nemmeno lei sapeva dei nostri problemi”. Dopo qualche giorno il chiarimento:”Kaspar mi ha detto: ‘Veronica, posso solo dirti che ti amo e che il mio futuro lo vedo con te, ma qualsiasi decisione prenderai la accetterò. Io voglio la tua felicità’. In quel momento ho capito quanto ci tenesse a me, e non ci siamo più lasciati.” Anche se all‘Isola dei Famosi l’atmosfera sembra suggerire la necessità di qualche consiglio in più: “stai lontano dalle tentazioni!”

