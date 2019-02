Damiano Carrara / Arriva la prima autobiografia: “Racconto il mio sogno” (Cake Star)

Damiano Carrara è ormai una delle certezze di Real Time oltre che del mondo della pasticceria italiana e americana. Questa sera torna l’appuntamento con la nuova edizione di Cake Star, che lo vede protagonista al fianco della simpaticissima Katia Follesa. È un periodo ricco di novità per Damiano Carrara, scandito anche dall’arrivo del suo libro. Non un libro di ricette, come molto possono pensare, visto che si tratta invece di un racconto auto-biografico romanzato in cui Damiano parla della sua vita e soprattutto di come ha coronato il suo sogno: “È un po’ motivazionale. Se le persone credono in se stesse possono andare lontane nella vita”, ha raccontato Carrara in una recente intervista ai microfoni di Radio105, nella trasmissione di Dario Spada a 105 Night Express.

Damiano Carrara presenta il suo nuovo libro

Il nuovo libro di Damiano Carrara si chiama “Nella vita tutto è possibile. Sognare, credere, provare: gli ingredienti del successo” e racconta del suo sogno, della strada verso il successo ma non solo. Non mancherà qualche ricetta: “Poche ma buone!”, rivela Damiano. “Il mio desiderio – racconta Damiano, come riporta il portale lagazzettadilucca – è quello di poter trasmettere con la mia storia coraggio e positività. Vorrei far capire ai giovani in particolare – continua il noto pasticcere – che sognano magari di fare il mio stesso lavoro, che se si crede davvero in un progetto, con impegno e sacrificio è possibile realizzare ogni ambizione. La passione è il motore della nostra vita, quella che ci guida, che ci stimola a guardare avanti, a sognare.” Insomma, un libro da non perdere per tutti gli appassionati di pasticceria e non solo.

