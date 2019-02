Transporter: Extreme/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (22 febbraio 2019)

Transporter: Extreme è la proposta di stasera, 22 febbraio 2019, di Italia 1, una prima serata dedicata dunque all’azione. Jason Statham, Kate Nauta, Alessandro Gassmann e Amber Valletta sono gli interpreti principali di Transporter: Extreme. Questo film è stato proiettato per la prima volta nei cinema nell’anno 2005. La pellicola d’azione in esame è stata diretta dal regista Louis Leterrier. Le musiche di questo lungometraggio sono state create da Alexandre Azaria. In questo film recitano due attori molto importanti, stiamo parlando di Alessandro Gassmann e Jason Statham. Il primo è il figlio dell’ndimenticato Vittorio Gassmann, Statham invece è conosciuto per aver recitato in moltissime pellicole d’azione, dove costui gira in prima persona le scene di combattimento e quelle più pericolose, senza quindi ricorrere mai all’impiego di controfigure.

Clicca qui per il trailer del film

Transporter: Extreme, la trama del film

In Transporter: Extreme, il protagonista è un certo Frank Martin. Costui è un ex mercenario, che ha deciso di cambiare completamente vita. L’uomo adesso lavora come autista presso una famiglia facoltosa. Stiamo parlando della famiglia del ministro Billings. Quest’ultimo è un personaggio molto in vista, che è impiegato nella sezione narcotici. A causa del suo lavoro, Billings cerca sempre di far approvare delle norme restrittive nei confronti della droga. Il compito di Frank consiste allora nel portare ogni giorno a scuola il figlio di Billings. Tutto sembra procedere per il meglio, ma un giorno succede un avvenimento gravissimo. Il figlio di Billings infatti viene sequestrato da una banda di criminali. Il gruppo di delinquenti inietta dunque un virus contaggioso, che si attiverà nel giro di ben quattro ore. L’obiettivo di questa organizzazione criminale non è allora il figlio di Billings, ma il ministro in persona. Costui, infatti, prendendo parte agli incontri con i massimi esponenti dell’antidroga, li infetterà con il virus, causando la loro morte. Per risolvere questa situazione, interviene Frank Martin. L’uomo affronterà numerosi ostacoli, ma riuscirà ad uscire indenne da ogni difficoltà. Martin assicurerà alla giustizia l’intera banda criminale, responsabile del sequestro del figlio di Billings. Dopo aver salvato la vita del bambino, a cui è molto affezionato, Frank cercherà in tutti i modi di proteggere anche Billings, che è un uomo retto, e che è sempre pronto a combattere contro il traffico di droga, e a far arrestare i boss coinvolti in questo mercato.

Il trailer del film Transporter: Extreme





© RIPRODUZIONE RISERVATA