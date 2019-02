THE GOOD DOCTOR 2 / Anticipazioni del 24 febbraio 2019: nuovi problemi per Glassman

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 24 febbraio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Un nuovo amico” e “Storie“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lea (Paige Spara) rivela a Shaun (Freddie Highmore) di avere dei dubbi sulla loro convivenza. La ragazza infatti non vuole una relazione con lui né fargli del male in qualche modo, cosa che minaccerebbe la loro amicizia. In ospedale, i medici si occupano di Wade (Dan Bucatinsky), un uomo che ha nascosto al marito il suo passato da obesa e che rifiuta un intervento per la malattia di Crohn per evitare di dire la verità. Wade chiede quindi a Shaun, Park (Will Yun Lee) e Lim (Christina Chang) di mentire sulla sua diagnosi. L’operazione però si complica e Park decide di essere sincero con il marito di Wade. Intanto, Claire (Antonia Thomas) si occupa di Louisa, una donna che combatte con l’anoressia che l’ha colpita durante l’adolescenza. Melendez (Nicholas Gonzalez) solleva dei dubbi su una terapia sperimentale suggerita dalla specializzanda, ma Claire lo scavalca e va da Andrews (Hill Harper). Nonostante vada tutto a buon fine, Melendez decide di estrometterla dalla sua squadra. Shaun chiede invece a Debbie (Sheila Kelley) di aiutarlo con Glassman (Richard Schiff), nella speranza che ritorni a camminare. Scopre poi che Lea ha cambiato idea e che andranno a vivere insieme.

Shaun affronta il caso di un giovane violinista, Jas (Supinder Wraich), che secondo Melendez e Morgan (Fiona Gubelmann) è affetto da un’infezione al dito. Sulle prime, il ragazzo è felice di sapere che potrà partecipare al concerto della settimana successiva, ma Shaun scoprirà che la situazione è più complessa. Intanto, Claire e Park si occupano di Riley (Caitlin Carmichael), una giovane paziente che tossisce sangue. I genitori però credono che stia fingendo con l’obbiettivo di farli ritornare insieme. Più tardi, Shaun ha un piccolo scontro con Lea riguarda al mondo in cui mettere la carta igienica. Al ritorno in ospedale di Riley, Claire decide di spingere i genitori ad accettare un intervento. Intanto, Lea racconta tutto a Glassman della convivenza con Shaun e il medico le consiglia di accettarlo così com’è oppure trasferirsi in fretta altrove. Dopo aver fatto di tutto per salvare il braccio di Jas, i medici si trovano costretti a procedere con l’amputazione. Morgan avrà una crisi isterica a causa del suo senso di colpa: non ha dato retta a Shaun e si sente responsabile per Jas. Tornato a casa, Shaun scopre invece che Lea ha intenzione di rimanere e che devono trovare dei compromessi.

ANTICIPAZIONI DEL 24 FEBBRAIO 2019

EPISODIO 7, “UN NUOVO AMICO” – Claire convince Melendez a prendere in cura la sua amica Kayla, affetta da un cancro alle ovaie allo stadio terminale. La donna chiede invece che il medico vada a cena con il marito Dash e che riesca ad aprire il suo cuore. Superati i problemi con Melendez, Claire ed il primario capiscono di non poter lavorare insieme. Intanto, Shaun, Morgan e Lim si occupano di Santiago e del suo trapianto di rene. Il fratello del paziente però accetta di donargli l’organo solo se venderà l’azienda di famiglia. Intanto, Glassman si rende conto di avere dei vuoti di memoria.

EPISODIO 8, “STORIE” – Morgan e Park lottano per convincere i genitori di Finn ad accettare di fargli il vaccino per la diastematomielia. La madre alla fine accetta, ma agirà alle spalle del marito. Park si ritroverà quindi a dover aiutare la coppia a non procedere con una separazione. Intanto, Shaun e Claire curano una coppia coinvolta in un incidente d’auto. Si scopre che la donna è incinta e che il padre non è il compagno, visto che tempo prima si è sottoposto ad una vasectomia. Andrews invece riferisce a Claire che quanto accaduto con Melendez potrebbe compromettere la promozione del chirurgo. Shaun invece scopre che Glassman ha dimenticato il nome di suo fratello e che la sua memoria è compromessa.



