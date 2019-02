Jane Alexander / Periodo difficile dopo Elia Fongaro: “Voglio staccarmi dal mondo”

Non è un periodo facile per Jane Alexander. Solo poche settimane fa, su Instagram arrivava l’annuncio della fine della sua storia d’amore con Elia Fongaro. Ad oggi, pare che l’attrice stia passando momenti molto complicati, probabilmente dovuti proprio alla fine di una relazione alla quale aveva creduto davvero tanto. E a dimostrarlo è il post pubblicato proprio nelle ultime ore dalla Alexander, che è un vero e proprio sfogo nel quale l’attrice espone le sue attuali emozioni negative. “A volte vorrei buttare via il cellullare, staccarmi da questo mondo effimero, che ci sta facendo cambiare tutti.” esordisce l’ex gieffina su Instagram, per poi continuare “Vediamo storie di persone che fingono di comprare cose per apparire, si fotografano e si taggano in posti dove in realtà non sono mai stati, si permettono critiche solo perché qualcuno non è conforme ad una ormai regola generalizzata, e proprio per questo finta, irreale, di bellezza. Di interesse.”

“SE NON SEI SUI SOCIAL OGGI NON ESISTI”

Jane Alexander parla del mondo dei social dove se non ci sei è come se per gli altri non esistessi. E lo scrive a chiare lettere proprio sul noto social: “Non esisti se non sei su instagram. Se non lo hai pubblicato non è vero. Invece dovremmo capire il contrario.” ammette l’attrice. Ma Jane insiste su questo punto, ammettendo che: “Spesso quello che viene pubblicato è finto o perlomeno in qualche modo filtrato. Io per esempio oggi sto con la tuta e la coda e un forte mal di pancia, senza voce e con gli occhi che colano peggio del naso. Eppure molti di voi non lo leggeranno e mi immaginano come nella foto. Pensateci.” Un discorso importante che lascia tuttavia trapelare una malinconia di fondo nell’attrice, probabilmente dovuta proprio alla fine della storia con Elia.

