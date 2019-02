Pamela Prati si sposa con Marco Caltagirone/ Video: “Nozze a marzo, felicissima!”

Pamela Prati sta vivendo una seconda giovinezza. “Se è vero che mi sposerò a breve? Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata, è importantissimo, è il regalo più bello che la vita potesse farmi”, queste le confessioni nella showgirl, intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, nella puntata di oggi, lunedì 25 febbraio. L’ex gieffina ha annunciato le nozze con il compagno Marco Caltagirone. 60 candeline spente da poco (lo scorso 26 novembre), Pamela ha confidato di vivere la sua “seconda vita”, questa volta più serena e piena di amore: “Ho il cuore e la freschezza d’animo che sono e che restano quelli di una ragazza” hai dichiarato proprio di recente parlando anche della sua dolce metà con la quale ha due bambini in affidamento: “Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho trovato l’uomo che aspettavo da tutta la mia esistenza”.

Pamela Prati si sposa a marzo

Ma chi è il nuovo amore di Pamela Prati? La stessa showgirl ha fatto l’identikit di colui che le ha totalmente fatto perdere la testa: “E’ un imprenditore edile. Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro l’idea di essere libera. È una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta […] Lui? È me al maschile, è come se il nostro cuore fosse un solo cuore. Ha 53 anni, è un uomo bellissimo, bello dentro e bello fuori. Ci siamo incontrati otto mesi fa”. La Prati è intervenuta ai microfoni di Un giorno da pecora anche per commentare i recenti risultati delle Elezioni Regionali in Sardegna che hanno visto vincere il candidato di Centro-Destra Christian Solinas. “Sono dalla parte del popolo dei pastori perché la mia terra non è soltanto il mare, ma ci sono anche persone che fanno tantissimi sacrifici per andare avanti e mi auguro che le cose vadano come devono andare. Sono stata sempre sostanzialmente di Centro-Destra e mi auguro che le promesse elettorali fatte possano concretizzarsi. Sono molto vicina alla mia terra”, ha concluso la showgirl. A seguire, il video della sua intervista radiofonica.





