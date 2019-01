Pamela Prati a Vieni da me/ “A 60 anni sposo Marco e mi godo i miei figli Sebastian e Rebecca”

Pamela Prati si sposa a 60 anni e si gode l’amore dei figli Sebastian e Rebecca, rispettivamente di 11 e 6 anni. L’annuncio della showgirl è arrivato nella puntata odierna di Vieni da me. Emozionata e con la voce rotta dalla commozione, Pamela Prati, davanti alla cassettiera della trasmissione condotta da Caterina Balivo, ripercorre le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. Dopo aver ottenuto una grande carriera, Pamela Prati ha ottenuto anche nella vita privata ciò che sognava. “A 60 anni, la vita mi ha portato l’amore vero. Io non ho passato. Per me c’è il presente e il futuro con Marco. Noi ci siamo cercati per tutta la vita e ci siamo trovati ed ora eccoci qui con i nostri figli perché abbiamo preso due bambini in affido, Sebastian di 11 anni e Rebecca di 6 che fa la ballerina” – racconta Pamela Prati. Una scelta, quella di Pamela Prati, che è stata molto criticata. La showgirl, però, difende ciò che ha voluto con tutte le sue forze: “vivremo tra l’America e la Francia. Difenderò sempre con le unghie e con i denti la mia famiglia“. Infine, dopo aver rivelato a Caterina Balivo il nome del compagno che si chiama Marco, la showgirl ha anche annunciato il matrimonio con l’amore della sua vita.

PAMELA PRATI: “MI HANNO RUBATO L’INFANZIA”

Prima del grande successo, Pamela Prati ha vissuto un’infanzia difficile. La mamma, con otto figli, è stata lasciata dal padre. La donna fu così costretta a lasciare i figli in collegio. Pamela Prati aveva solo un anno e mezzo e imparò il sapore dell’amore di una madre solo quando tornò a casa. “Mi hanno rubato l’infanzia. Mi sono ripresa tutto quando, da grande, sono diventata io la mamma di mia mamma e i ruoli si sono invertiti“, ricorda la Prati. Diventata grande, la showgirl chiese alla madre di potersi trasferire a Roma dove viveva già sua sorella. Nella capitale, Pamela lavorava come commessa guadagnando 140mila lire di cui “50 li mandavo a casa, 50 li davo a mia sorella e 40 li tenevo per me”. Dopo essere diventata famosa, Pamela Prati riucì a fare la cosa che, per lei, è la più bella che abbia mai fatto ovvero comprare una casa per la madre.

