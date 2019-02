Meghan Markle / La battuta di Harry alla moglie: “Sei incinta? Sicura che è mio?”

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati protagonisti in Marocco, con la loro ultima visita ufficiale prima della nascita del Royal Baby. I due sono apparsi molto sereni ed uniti in attesa del lieto evento. Simpatico anche il siparietto che ha visto protagonista il principe Harry con uno degli ospiti che ha fatto le congratulazioni per il prossimo nascituro. “Sei incinta? Ma sei sicura che è mio?”, ha detto scherzando Harry a Meghan, con il pubblico che ha riso per la battuta. Ricordiamo anche che Meghan Markle è al settimo mese di gravidanza e questo è stato il suo ultimo viaggio istituzionale prima del parto, previsto nel mese di aprile. Intanto International Business Times, Forbes e Business Insider hanno fatto i conti in tasca al principe Harry stabilendo a quanto ammonta il patrimonio.

IL PRINCIPE HARRY IN NUMERI…

Al compimento del venticinquesimo anno d’età Harry e il fratello William sono entrati in possesso di 18,75 milioni di euro a testa, tasse già escluse. Una cifra quindi davvero alta per i due fratelli che, nelle scorse settimane, molti davano ai ferri corti. La causa dei litigi tra sarebbe stata Meghan Markle. Katie Nicholl, esperta di affari reali, interpellata nel documentario della rete TLC, Kate v. Meghan Markle, attraversò Vanity Fair, avrebbe affermato: “William si è preoccupato per Harry quando ha visto che la relazione con Meghan stava andando avanti velocemente. Il suo era soltanto un interessamento fraterno, benevolo, ma alla fine ha causato l’effetto opposto. Harry è stato infastidito dal controllo di William e ha pensato che lui non fosse d’accordo col matrimonio”. Nei giorni successivi non ci sono state conferme.Inviato il:19:52

