L’incredibile Hulk/ Su Italia 1 il film con Edward Norton e Liv Tyler (oggi, 3 febbraio 2019)

L’incredibile Hulk film del 2008 va in onda stasera, 3 febbraio 2019, su Italia 1. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2008 dalla casa cinematografica della Marvel Studios in collaborazione con la Valhalla Motion Pictures mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata curata dalla Universal Studios. La regia è stata affidata a Louis Leterrier con soggetto evidentemente tratto dal personaggio dei fumetti della stessa Marvel Comics mentre la sceneggiatura è stata adattata da Edward Norton e Zak Penn. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Craig Armstrong mentre nel cast sono presenti Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Tim Blake Nelson e TY Burrell. Curiosità vuole che il doppiatore di Hulk sia Lou Ferrigno, l’Hulk originale della serie televisiva originale andata in onda tra il 1977 e il 1982. Il film non va a confuso con il ben più deludente Hulk del 2003 diretto da Ang Lee e con protagonista Eric Bana.

L’incredibile Hulk su Italia 1, la trama del film

Andiamo a vedere la trama de L’incredibile Hulk in onda stasera, 3 febbraio 2019, su Italia 1. Il povero scienziato Bruce Banner per via delle sue capacità nel trasformarsi nel potente Hulk è costretto ad abbandonare la bellissima fidanzata Elizabeth e scappare in una sperduta cittadina immersa nella giungla brasiliana. Infatti sulle sue tracce vi è il generale Ross padre di Elizabeth e deciso a tutto pur di catturare Bruce in maniera tale da sfruttare il suo segreto per portare avanti il progetto indirizzato alla fabbricazione di super soldati da utilizzare in battaglia. Bruce grazie alla sua permanenza in Brasile ha iniziato a lavorare in una piccola azienda che produce una bevanda caratteristica di quelle zone e soprattutto a frequentare una scuola presso il quale gli hanno insegnato nel gestire le proprie emozioni e quindi la propria rabbia. Per lui questo è un aspetto essenziale in quanto proprio nei momenti in cui perde il self-control si trasforma in un potente essere di colore verde che ormai Tutti conoscono come L’incredibile Hulk. Nel frattempo lo stesso scienziato sta portando avanti in gran segreto dei contatti con un altro scienziato allo scopo di riuscire a trovare una cura che gli possa permettere di diventare un essere umano comune. Tuttavia prima che questo suo progetto possa realizzarsi viene scovato dagli agenti e dei soldati del generale per via di una piccola leggerezza compiuta durante il proprio lavoro. Braccato dai soldati Bruce perde il proprio controllo e naturalmente si trasforma nel potente essere verde capace di distruggere tutto e tutti. L’indomani si ritrova in una zona non precisata della giungla e qui matura la volontà di far ritorno negli Stati Uniti per riallacciare i contatti con la propria donna ben conscio come tra di loro l’amore non sia mai terminato e soprattutto di rintracciare lo scienziato misterioso che a quanto sembra è riuscito ad ottenere dei risultati rilevanti. Naturalmente dovrà fare i conti con il generale e soprattutto con un essere frutto del progetto per la realizzazione del super soldato. Ovviamente il progetto sfuggirà dal controllo dello stesso generale.

