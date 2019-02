Alessio Boni è il maestro Marioni/ La difficile sfida con l’aborto e Irene… (La compagnia del cigno)

Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, nell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno, andata in onda il 28 gennaio, ha dovuto affrontare non pochi problemi. Innanzitutto il maestro è stato aggredito dal Matteo, che lo ha colpito con il violino, dopo aver cercato con i suoi modi bruschi di far crescere il giovane, spingendolo a confessare ai suoi amici la verità sulla madre, e cioè che la donna è morta. Il professore non ha alcuna intenzione di prendere provvedimenti nei confronti di Matteo e questa sua intenzione la confessa anche alla moglie Irene. Nell’ultima puntata Marioni ha scoperto che Irene aspetta un bambino da lui. L’uomo è felicissimo perché vuole diventare di nuovo padre, ma ben presto scopre che la moglie vuole interrompere la gravidanza perché ha il terrore di perdere un altro figlio. Marioni deve fare i conti anche con la direttrice, che lo accusa di aver escluso Domenico dal saggio e di aver cacciato un altro allievo dall’aula nel corso delle prove per il concerto di fine anno.

Luca Marioni e il rapporto con Irene

La direttrice stufa del comportamento di Marioni, che non è disposto a cambiare, lo sospende e lo fa sostituire da Guido Sestrieri nella preparazione del saggio finale. Marioni amareggiato per la decisione di Irene e della direttrice, decide di vendicarsi il ragazzo che investito la figlia. Il maestro comunica agli alunni del conservatorio che sarà Sestieri a prepararli per il saggio di fine anno, lasciando i ragazzi senza parole. Marioni cerca nuovamente di convincere Irene a tenere il bambino, che potrebbe essere la loro seconda occasione. Inaspettatamente in aiuto di Marioni arriva Matteo che ha capito che il maestro sta soffrendo: il ragazzo supplica il maestro di ritornare a dirigere l’orchestra, perché lui non potrebbe sopportare di perdere un’altra persona a cui tiene. Colpito dalle parole del suo allievo, Marioni alla fine accetta la conduzione a due, insieme con Sestrieri, e chiede a Irene di lasciare casa loro, perché lui non può stare con lei se abortirà. Nella puntata finale di La compagnia del cigno Irene e Marioni si ritroveranno insieme a insegnare tra i corridoi del conservatorio…

