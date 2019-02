Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione/ Uomini e Donne, weekend d’amore per la coppia: sorrisi, sguardi e…

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non potrebbero essere più felici. Dopo la messa in onda della scelta, Andrea e Arianna sono finalmente liberi di condividere con i fan anche i loro momenti insieme. La nuova coppia di Uomini e Donne ha così mostrato ai followers quello che è stato il primo, vero weekend d’amore. Andrea e Arianna si sono concessi una domenica diversa e particolare. I due piccioncini hanno, infatti, fatto tappa a Genova dove, oltre a visitare l’acquario, si sono concessi teneri sguardi, sorrisi e momenti di complicità. Il feeling nato all’interno dello studio di Uomini e Donne, sta diventando sempre più forte tra i due. Nonostante le critiche di Gianni Sperti, la coppia sta dimostrando di aver fatto una scelta di cuore non volendo aspettare la registrazione dello speciale di Uomini e Donne per dare il via alla favola d’amore.

ANDREA CERIOLI E ARIANNA CIRRINCIONE: CONVIVENZA IN ARRIVO?

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non hanno alcuna intenzione di perdere tempo. La coppia di Uomini e Donne è già inseparabile e potrebbe presto andare a convivere a Bologna, la città dell’ex tronista. A confermare tale progetto sono stati proprio Andrea e Arianna che, sicuri dei sentimenti che provano l’uno per ‘altra, non hanno affatto paura di bruciare le tappe. “Abbiamo già parlato di un mio possibile trasferimento a Bologna, magari non proprio in queste precise settimane, ma neanche troppo in là nel tempo. Può sembrare un po’ azzardato ma io sono una che in amore segue il cuore e se oggi mi suggerisce questo, voglio dargli pienamente ascolto, anche a costo di lasciare la mia famiglia e le mie amicizie. Bologna-Genova, in fondo, sono poche ore di macchina”, sono le parole rilasciate a Uomini e Donne Magazine. Il weekend d’amore a Genova, dunque, sarà stato una tappa fondamentale per cominciare ad organizzare il trasferimento a Bologna?

