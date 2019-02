Anna Valle è Irene/ Deciderà di tenere il bambino? (La Compagnia del Cigno)

Irene, interpretata da Anna Valle, nell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno si trova a dover far fronte a numerosi problemi. La donna è preoccupata perché suo marito Luca è stato colpito da Matteo. Irene confida all’amica Gabriella di essere incinta ma di non volere portare avanti la gravidanza, perché ha il timore di perdere un altro figlio. Quando la donna confessa al marito di aspettare un bambino, Marioni accoglie con entusiasmo la novità venendo però a scoprire che Irene non vuole tenerlo. Marioni cerca in ogni modo di convincere la moglie a cambiare idea, chiedendo anche l’aiuto dell’amico Sestrieri, che cerca di parlare con Irene. La donna si arrabbia con Luca per aver parlato con Sestrieri della sua gravidanza: Marioni si giustifica dicendo di aver bisogno di parlare con qualcuno di questa cosa, visto che lei lo evita.

Le paure di Irene

Dopo questa ultima discussione Luca e Irene conducono vite separate: la donna trascorre le sue serate o al cinema, o in compagnia di Gabriella. Nell’ultima puntata del La compagnia del cigno, che andrà in onda questa sera su Rai 1, Irene tornerà a insegnare al conservatorio. o. Per permettere a Gabrielle di dedicare un po’ di tempo in più alla preparazione di Robbo per il concerto di fine anno, Irene torna a seguire qualche lezione al conservatorio. Tra i corridoi della scuola sarà impossibile evitare Luca… Nel finale Irene avrà nuovamente un confronto con il marito e capirà che le paure devono essere affrontate insieme. Irene deciderà di portare a termine la gravidanza?

