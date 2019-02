Gisele Bundchen e Tom Brady dopo il Super Bowl/ Vittoria tra baci e abbracci: i New England Patriots trionfano

New England Patriots hanno trionfato durante il 53esimo Super Bowl di ieri. La squadra di football americano si è scontrata con i Los Angeles Rams, avendo la meglio. Al termine della partita, tutti i riflettori sono stati puntati sul quarterback Tom Brady e il suo bellissimo nucleo familiare. Gisele Bundchen alla fine del match, ha immediatamente raggiunto il marito, per potersi congratulare con lui. Baci e abbracci per loro con protagonisti anche i figli Benjamin Rein di 9 anni, e Vivian Lake di 6. La famiglia Brady-Bundchen quindi, ha festeggiato al meglio. In questo periodo, la recente intervista rilasciata dalla modella brasiliana sulla fine della sua storia con Leonardo DiCaprio, ha tenuto banco mettendo da parte questa recente vittoria (sia professionale che d’amore). “Ero la sola tra noi che volesse indagare a fondo sulla propria anima. Lui è rimasto lo stesso. Alla fine, purtroppo, è finita per questo” ha raccontato Gisele al magazine Porter.

Gisele Bundchen bacia il marito Tom Brady dopo la vittoria

Durante la relazione d’amore tra Gisele Bundchen e Leonardo DiCaprio, la modella soffriva anche di attacchi di panico. “Sentivo di non potere condividere questa cosa con nessuno, cercavo di soffocarla, ma tornavano ancora più forti di prima”. Dopo aver lasciato l’attore hollywoodiano, la Bundchen ha letteralmente modificato stile di vita: ripudiati sigarette, alcol e caffeina, la donna aveva anche avuto pensieri suicida. Dopo la fine della loro relazione, ha trovato pace e benessere praticando yoga e meditazione, così come ha anche raccontato nel suo libro “Lessons: My Path to a Meaningful Life”. Gisele e Leonardo sono stati fidanzati dal 1999 fino al 2005. Lei, così come documenta il gossip, ha avuto anche brevi storie con l’attore Josh Hartnett e il surfista Kelly Slater. Ma la sua vita ha preso totalmente una nuova piega, nel dicembre 2006, quando ha incontrato Tom Brady: i due sono sposati dal 2009 ed hanno due bellissimi figli.

