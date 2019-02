Livio Cori, chi è la fidanzata?/ I suoi profili social non lasciano trapelare nulla ma…

Livio Cori è fidanzato? L’artista è pronto per il Festival di Sanremo 2019, al via nella giornata di oggi e dove lo vedremo in coppia con Nino D’Angelo. I due artisti hanno unito le loro voci per presentare il brano Un’altra luce, “un dialogo tra due facce di Napoli che si confrontano sotto il comune denominatore della musica”, scrive il rapper sui social. Sfatato il mito che Cori possa essere il producer Liberato di cui non si sa nulla e che ha prodotto Nove Maggio, Cori continua a riscuotere un forte interesse da parte dei fan che vogliono sapere tutto del giovane artista. A partire da chi sia la sua fidanzata. I suoi profili social non lasciano intravedere altro che la sua arte, mista a tante immagini di Napoli, ma nessuna ragazza. Ed il motivo è da ricercare a qualche anno fa, quando Cori interrompe il suo rapporto con la fidanzata e compone la canzone M’adda passà. Ironia della sorte i due si lasciano a maggio, presente nella canzone di Liberato che gli viene attribuita. Come sottolinea a La Repubblica, il rapper trova poi il modo di riconciliarsi con la fidanzata e sembra che fra i due vada tutto a gonfie vele, anche se è davvero difficile poterlo dire con certezza.

Livio Cori chi è la fidanzata? Quanti dubbi sull’artista

I fan di Livio Cori, a Sanremo 2019 al fianco di Nino D’Angelo, sono a caccia da tempo per scoprire qualcosa di più sul rapper napoletano, sempre più riservato. E non solo in seguito al presunto gossip che lo ha dipinto come il misterioso Liberato, ma anche per scoprire chi sia la donna che ha al suo fianco. Purtroppo l’artista è così riservato che sembra impossibile scoprire il nome della ragazza che gli fa battere il cuore. Alcuni ammiratori hanno esultato durante la scorsa estate, quando Cori ha pubblicato una foto che lo riprende con una ragazza, avvolti in un significativo abbraccio. In realtà si tratta dell’artista che ha scelto per il videoclip della sua Nennè e lo scatto si riferisce ad un momento del backstage. Le foto che Cori condivide sui social con i suoi fan raccontano in realtà la sua arte, quell’amore per Napoli che pulsa in ogni istante, ed anche una forte solitudine mediatica. Nessuna foto infatti che non lo veda al lavoro e solo qualche selfie con un amico conosciuto sul set, Marco D’Amore che ha rivisto per le riprese di Gomorra 4. E poi una recentissima Stories con Francesco Renga, incontrato ieri sera sul Red Carpet di Sanremo 2019.

