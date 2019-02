Alessandra, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona/ Un’attrice lo conquista: “non ama le copertine”

Il settimanale Chi regala uno scoop dopo l’altro nel numero in edicola da mercoledì 6 febbraio. Dopo la foto del bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, svela l’identità della misteriosa fidanzata di Fabrizio Corona. Nella sua ultima intervista riasciata ai microfoni di Verissimo, l’ex re dei paparazzi, aveva lasciato intendere di avere una nuova donna al suo fianco senza, tuttavia, svelare il suo nome o dettagli che potesse aiutare ad identificarla. A scoprire, però, il nome della nuova fiamma di Corona è stato il magazine diretto da Alfonso Signorini secondo il quale, nella vita dell’ex marito di Nina Moric, oggi c’è Alessandra che è un’attrice teatrale e sarebbe molto lontana dal mondo di Corona. Secondo quanto si legge nelle Chicce di gossip di Chi, infatti, la nuova fidanzata di Corona “non ama le copertine e la sovraesposizione mediatica”.

Alessandra: la nuova fidanzata di Corona sarà quella giusta?

Lontana dal mondo del gossip e dal clamore mediatico, Alessandra sarà la donna giusta per Fabrizio Corona, abituato a vivere le sue storie d’amore in copertina? Dopo essere tornato al centro dei pettegolezzi per i racconti sulla sua vita sentimentale contenuti nella biografia “Non mi avete fatto niente”, Corona torna protagonista della cronaca rosa per a relazione che avrebbe con l’attrice teatrale in questione. Al momento, non ci sono ancora prove dell’amore che sarebbe nato tra l’ex re dei paparazzi e Alessandra, ma il web è sicuro che presto salteranno fuori. Dopo Asia Argento, dunque, un’altra attrice conquista il cuore turbolento di Corona. Alessandra, dunque, sarà in grado di cancellare il nome di Belen dal cuore di Fabrizio che ha più volte ribadito che è stata la Rodriguez l’ultima donna che ha amato?

