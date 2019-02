Elisa Isoardi, incidente a La Prova del Cuoco / Video, si taglia in diretta: interviene il medico in studio!

Nella puntata odierna de La Prova del Cuoco, la conduttrice Elisa Isoardi è stata, suo malgrado, protagonista di un piccolo incidente in diretta. Mentre stava affettando delle melanzane, l’ex compagna di Matteo Salvini, si è tagliata un dito mettendolo inavvertitamente sotto la lama. Immediata la richiesta di un medico in studio con la Isoardi che ha comunque mostrato grande serenità. Per cercare di fermare la fuoriuscita di sangue è intervenuto Ivan Bacchi portando un cerottino. assolutamente nulla di grave, per fortuna, per la conduttrice che ha indossato un guanto trasparente per proteggere la ferita superficiale. Dopo lo spiacevole inconveniente, sono arrivate anche le raccomandazioni dell’ex Lady Salvini: “Fate attenzione in cucina, i coltelli sono pericolosi”.

ELISA ISOARDI SI TAGLIA IN DIRETTA, POI…

Tutto quindi risolto al meglio per Elisa Isoardi con il medico che prontamente è intervenuto in studio, ma le telecamere non hanno mostrato il momento della medicazione e, per qualche minuto, Ivan Bacchi ha preso il comando della trasmissione. Al termine della trasmissione la Isoardi ha scherzato sull’episodio pubblicando una foto su Instagram con la seguente didascalia: “Orgogliosa anche di essermi tagliata un dito”. Immancabili i tantissimi commenti dei fan che hanno dato forza alla conduttrice: “Ho visto ma sei sempre simpatica in tutto”. “Vedi quando si dice che uno nel lavoro ci mette il sangue! È successo spesso anche a me! Dai che vai alla grande!” Il tempo quindi anche per scherzarci su riguardo un episodio che non ha portato conseguenze serie. (Clicca qui per il video della puntata)

